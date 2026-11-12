Η αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη κάθε άλλο παρά εκτονώνει την πολιτική αντιπαράθεση, σε μια περίοδο που η διαφθορά βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Βαρύ παραμένει το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία ήρθε με καθυστέρηση 48 ωρών μετά τις αποκαλύψεις για τη μοριοδότηση της κόρης του μέσω της συμμετοχής της σε ομάδα χάντμπολ που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Παρά τα σοβαρά ερωτήματα που ανέκυψαν από την πρώτη στιγμή, το Μέγαρο Μαξίμου απέφυγε αρχικά να προχωρήσει στην απομάκρυνσή του, μέχρι που σήμερα το πρωί «οι εξηγήσεις του κρίθηκαν ανεπαρκείς» και αποφασίστηκε, τελικά, να του ζητηθεί η παραίτησή του.

Η αποπομπή του, ωστόσο, κάθε άλλο παρά εκτονώνει την πολιτική αντιπαράθεση, ειδικά σε μια περίοδο που το ζήτημα της διαφθοράς έχει έντονο στίγμα στον πολιτικό διάλογο.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι η απομάκρυνση ενός κυβερνητικού στελέχους δεν αρκεί για να κλείσει η υπόθεση, θέτοντας ζητήματα πολιτικής ευθύνης, αξιοκρατίας και διαφάνειας. Η ΕΛΑΣ στρέφει τα «πυρά» της προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας εκλογές, το ΠΑΣΟΚ φέρνει στη Βουλή το ζήτημα της μοριοδότησης των υποψηφίων από διακρίσεις σε αθλητικές δραστηριότητες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ευθέως ζήτημα κυβερνητικής αξιοπιστίας.

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Κουφονικολάκου: Η ηθική φτώχεια ξεκινά από την κορυφή – Ο Μητσοτάκης είναι ο αρχιερέας της διαφθοράς και έπρεπε να είχε στήσει κάλπες

«Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης έφυγε. Αφού, όμως, προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν καταλάβαμε καλά. Ότι η κόρη του «πέρασε με το σπαθί της». Ότι τα μόρια δεν τα χρησιμοποίησε. Ότι δεν ξέρει καν για ποιο πράγμα κατηγορείται», αναφέρει σε δήλωσή της η Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολιάζοντας την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

«Ο προπονητής καταγγέλλει ότι δύο αθλήτριες έμειναν εκτός αποστολής, για να χωρέσει το παιδί του υφυπουργού. Δύο κορίτσια που πάλευαν στις προπονήσεις έμειναν εκτός για να ευνοηθεί ένα άλλο παιδί από το σωστό γαλάζιο σπίτι.

Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουν. Αυτή προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια.

Για τα δικά τους παιδιά υπάρχει πάντα μία θέση, για τα παιδιά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, πάντα λείπει μία.

Τα δικά τους στελέχη στις παροχές, στα προγράμματα, στους μηχανισμούς. Όλοι οι άλλοι στην ουρά.

Χθες ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά ήρθαν τα πτυχία. Σήμερα τα μόρια. Αύριο κάτι άλλο», συνεχίζει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και συνεχίζει: «Βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Φορτώνουν το κόστος στους πολίτες. Και μετά μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα.

Ο υφυπουργός φεύγει. Το σύστημα μένει.

Γιατί η ηθική φτώχεια δεν ξεκινά από έναν υφυπουργό. Ξεκινά από την κορυφή.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί τη διαφθορά. Είναι ο αρχιερέας της.

Και έπρεπε ήδη να έχει στήσει κάλπες».

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Ερώτηση από το ΠΑΣΟΚ στη Ζαχαράκη για την αθλητική μοριοδότηση

«Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης παραιτήθηκε από την κυβέρνηση. Το πρόβλημα, όμως, που ανέδειξε η υπόθεσή του παραμένει.

Η παραίτηση ενός υφυπουργού μετά τις καταγγελίες για εικονική αθλητική συμμετοχή της κόρης του, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή σε πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να αποτελέσει το τέλος της υπόθεσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Γιατί το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα θεσμικά «παράθυρα» που επιτρέπουν να αποκτά κάποιος ένα τόσο σημαντικό εκπαιδευτικό προνόμιο χωρίς να διασφαλίζεται η πραγματική αθλητική του συμμετοχή.

Η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στην απομάκρυνση ενός προσώπου. Περιλαμβάνει και την υποχρέωση της Πολιτείας να διορθώσει τους κανόνες που επιτρέπουν την επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη και στη συνέχεια γνωστοποιεί ότι ο Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσε ερώτηση προς τη Σοφία Ζαχαράκη για τη συνολική αναμόρφωση του συστήματος πρόσθετης μοριοδότησης λόγω αθλητικών διακρίσεων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Θέμα: Αναμόρφωση του συστήματος μοριοδότησης διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Οι πρόσφατες καταγγελίες για εικονική συμμετοχή της κόρης του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, σε ομάδα χάντμπολ, με σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για εισαγωγή σε ΑΕΙ, , αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα πολιτικής και ηθικής τάξης για τον ίδιο αλλά και σοβαρά κενά αξιοπιστίας και διαφάνειας στο σχετικό νομικό πλαίσιο.

Η αντιμετώπιση μιας μεμονωμένης υπόθεσης, ακόμα και μετά την αυτονόητη ανάληψη των πολιτικών ή άλλων ευθυνών, δεν αρκεί εφόσον παραμένουν τα θεσμικά κενά που επιτρέπουν την επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων. Πρόκειται για ζήτημα δικαιοσύνης απέναντι σε όλους τους υποψηφίους, αλλά και εμπιστοσύνης στη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Το υφιστάμενο πλαίσιο δεν φαίνεται να διασφαλίζει επαρκώς ούτε την ουσιαστική και αξιόπιστη πιστοποίηση των αθλητικών διακρίσεων και της πραγματικής συμμετοχής των μαθητών στις σχετικές διοργανώσεις ούτε αποτελεσματικούς ελέγχους για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και την εγκύκλιο Φ.152/121702/Α5/17-9-2026 του Υπουργείου Παιδείας, οι αθλητές που κατακτούν την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη θέση σε Πανελλήνιους Αγώνες λαμβάνουν προσαύξηση μορίων 10%, 8% και 7% αντίστοιχα για τα πανεπιστημιακά τμήματα εκτός ΤΕΦΑΑ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ. Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες. Οι δικαιούχοι διεκδικούν πρόσθετες θέσεις, πέραν του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, με τους όρους που ορίζει ο νόμος.

Η πρόσθετη αυτή μοριοδότηση προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα κατά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, ως αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών να συνδυάσουν τις σχολικές υποχρεώσεις με τις προπονήσεις και τους αγώνες. Απαιτούνται, ωστόσο, σαφείς προϋποθέσεις, πλήρης διαφάνεια και ουσιαστικοί έλεγχοι, ώστε να την αποκτούν μόνο όσοι πραγματικά τη δικαιούνται.

Στα ομαδικά αθλήματα, για παράδειγμα, ο νόμος απαιτεί συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Τι σημαίνει, όμως, στην πράξη «συμμετοχή»; Πώς διαπιστώνεται η πραγματική συμμετοχή στην ομάδα και στις αγωνιστικές της δραστηριότητες; Ποιος ελέγχει την ακρίβεια των σχετικών βεβαιώσεων;

Η πρόσφατη υπόθεση αναδεικνύει, μάλιστα, μια κρίσιμη διάσταση του προβλήματος: ακόμη και όταν τηρούνται τυπικά οι αγωνιστικοί κανονισμοί, παραμένει το ερώτημα αν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις διασφαλίζουν ουσιαστικά ότι η πρόσθετη μοριοδότηση απονέμεται σε μαθητές με πραγματική αθλητική συμμετοχή. Η νομιμότητα της εγγραφής σε ένα σωματείο και η αναγραφή σε φύλλα αγώνων δεν απαντούν από μόνες τους στο ζήτημα της αξιοπιστίας και της δικαιοσύνης του συστήματος μοριοδότησης.

Παρόμοια ζητήματα έχουν τεθεί και για τους σχολικούς αγώνες, με καταγγελίες για εικονικές εγγραφές μαθητών και χειραγώγηση αποτελεσμάτων.

Καθίσταται, επομένως, σαφής η ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του σχετικού πλαισίου, ώστε η Πολιτεία να διασφαλίσει ότι η πρόσθετη μοριοδότηση δεν μπορεί να αποκτηθεί μέσω εικονικών συμμετοχών ή άλλων καταχρηστικών πρακτικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Εξετάζει το Υπουργείο την συνολική αναμόρφωση του ισχύοντος πλαισίου για αναγνώρισης της πρόσθετης μοριοδότησης λόγω αθλητικών διακρίσεων και, αν ναι, ποιες αλλαγές εξετάζει και με ποιο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής;

Ειδικότερα, προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται και πιστοποιείται η συμμετοχή μαθητών-αθλητών σε ομαδικά αθλήματα, ώστε η τυπική αναγραφή σε φύλλα αγώνων να μην αρκεί, από μόνη της, για τη θεμελίωση δικαιώματος πρόσθετης μοριοδότησης, χωρίς επαρκή διασφάλιση της πραγματικής αθλητικής συμμετοχής;

Προτίθεται να δημιουργήσει ενιαίο ψηφιακό σύστημα πιστοποίησης των αθλητικών διακρίσεων, ώστε να διασταυρώνονται τα στοιχεία των σωματείων, των αθλητικών ομοσπονδιών και των αρμόδιων υπηρεσιών και να ενισχυθεί ο έλεγχος της διαδικασίας;

Πόσοι υποψήφιοι εισήχθησαν στα ΑΕΙ με πρόσθετη μοριοδότηση λόγω αθλητικών διακρίσεων κατά τα τελευταία πέντε ακαδημαϊκά έτη, ανά έτος και κατηγορία διάκρισης;

Πόσοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο διάστημα, ανά έτος, πόσες αιτήσεις απορρίφθηκαν και πόσες πιστοποιήσεις ανακλήθηκαν;»

ΣΥΡΙΖA: Στις πόσες παραιτήσεις «καίγεται» η κυβέρνηση;

«Σε κανονικότητα έχουν εξελιχθεί οι αναγκαστικές παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών για το επιτελικό κράτος των «αρίστων» της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σημερινή παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

«Σειρά πήρε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο οποίος οδηγήθηκε σε παραίτηση μετά από καταγγελίες για μεθόδευση αντικανονικής μοριοδότησης με στόχο την ευνοϊκή εισαγωγή συγγενικού του προσώπου σε πανεπιστημιακό ίδρυμα», συνεχίζει ο η Κουμουνδούρου και προσθέτει: «Άραγε, στις πόσες παραιτήσεις στελεχών της, λόγω σκανδάλων, παραβίασης κανόνων ή ακόμη και ποινικά κολάσιμων πράξεων, «καίγεται» η κυβέρνηση;

Είναι προφανές ότι η πολιτική αξιοπιστία και η περίφημη κυβερνητική σταθερότητα είναι έννοιες ασύμβατες με την καθεστωτική νοοτροπία της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει: «Η χώρα χρειάζεται προοδευτική κυβερνητική αλλαγή στις επερχόμενες εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να την κάνει πράξη».

{https://www.facebook.com/syrizaofficial/posts/pfbid02GP8eUFWjcFLQ1M8nxHYouivjE8zo7HfzdHi3wjL2sSsrfEWHtLzxyu5YNUkWM63vl}

Επτά συμμετοχές σε 13 παιχνίδια – Ούτε ένα λεπτό στον αγωνιστικό χώρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εμφανίζεται στα φύλλα αγώνα σε 7 από τους συνολικά 13 αγώνες της ομάδας νεανίδων της Πυλαίας. Πρόκειται για τον αριθμό που κάλυπτε την απαιτούμενη προϋπόθεση συμμετοχής για την αναγνώριση της αθλητικής διάκρισης και τη χορήγηση της ευεργετικής μοριοδότησης: το 50% των αγώνων συν έναν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων αθλητριών, η 17χρονη δεν αγωνίστηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο σε κανένα από τα συγκεκριμένα παιχνίδια, ενώ δεν συμμετείχε ούτε στις προπονήσεις της ομάδας.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, η 17χρονη φέρεται να ταξίδευε αυθημερόν με αεροπλάνο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δηλωθεί στο φύλλο αγώνα και να καθίσει στον πάγκο της Πυλαίας, χωρίς να αγωνιστεί. Δηλαδή, πραγματοποιούσε ένα ολόκληρο αεροπορικό ταξίδι, όχι για να συμμετάσχει αγωνιστικά, αλλά, όπως καταγγέλλεται, για να καταγραφεί η παρουσία της και να γραφτεί το όνομά της στο φύλλο αγώνα.

Το Mega παρουσίασε μάλιστα φωτογραφικό υλικό στο οποίο η κόρη του υφυπουργού εμφανίζεται στον πάγκο ακόμη και με πολιτικά ρούχα, την ώρα που οι υπόλοιπες αθλήτριες προετοιμάζονταν για τον αγώνα.

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της, δεν ξέρει το παιδί χάντμπολ, δεν μπήκε ποτέ μέσα στο γήπεδο», ανέφερε πατέρας αθλήτριας, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο και φύλλα αγώνα που τεκμηριώνουν τις καταγγελίες.

Άλλος γονέας ανέφερε ότι η 17χρονη δεν εμφανίστηκε ποτέ στις προπονήσεις και ότι η παρουσία της περιοριζόταν σε ορισμένους αγώνες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmskyhiumbix?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αίτηση για τα μόρια και η αντίφαση με τις δηλώσεις Τσαβδαρίδη

Νέα ερωτήματα δημιουργούν και τα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης της αθλητικής διάκρισης, καθώς υποβλήθηκε αίτηση (ΑΔΑ: 9Ε8646ΝΚΠΔ-6Ψ9) για την αναγνώριση της αθλητικής διάκρισης, ώστε να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη πρόσθετη μοριοδότηση.

Ο υφυπουργός είχε υποστηρίξει ότι η κόρη του εισήχθη στο πανεπιστήμιο αποκλειστικά με τις επιδόσεις της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και ότι δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αποκάλυψη της Χριστίνας Κοραή στο Mega, η 17χρονη, η οποία συγκέντρωσε περίπου 9.700 μόρια και εισήχθη στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα, έκανε στη συνέχεια χρήση της πρόσθετης μοριοδότησης του 10%, προκειμένου να αιτηθεί την εισαγωγή της στο Παιδαγωγικό της Ρόδου. Τελικά δεν φοίτησε στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η αποκάλυψη αυτή δημιουργεί ένα πρόσθετο ερώτημα για τον υφυπουργό, καθώς η υποβολή αιτήματος με χρήση της πρόσθετης μοριοδότησης διαφοροποιείται από την εικόνα που παρουσίασε στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

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Πληροφορίες ότι ο προπονητής δέχεται απειλές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, ο προπονητής της ομάδας φέρεται να υποστηρίζει ότι η παρουσία της 17χρονης δεν αποτελούσε δική του επιλογή, αλλά απόφαση της διοίκησης του συλλόγου.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν επέτρεπε στην αθλήτρια να αγωνιστεί, καθώς εκτιμούσε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική της ακεραιότητα, δεδομένου ότι δεν είχε την απαιτούμενη προετοιμασία για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό άθλημα.

Παράλληλα, μεταδόθηκαν πληροφορίες ότι ο προπονητής φέρεται να δέχεται απειλές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση από τον ίδιο.

Ένα ακόμη στοιχείο που προέκυψε αφορά το αθλητικό δελτίο της 17χρονης, το οποίο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Από την έρευνα δεν προέκυψε καμία προηγούμενη επίσημη αγωνιστική δραστηριότητά της σε ομάδα χάντμπολ της Βέροιας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmsl8dlhogkx?integrationId=40599y14juihe6ly}