Συναγερμός στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού για πιθανή διαρροή προπανίου – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα, ξεκίνησαν οι αυτοψίες στη σχολική μονάδα

Κλειστό παραμένει το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανίχνευσης αερίου και την έντονη οσμή προπανίου που έγινε αντιληπτή στον χώρο του σχολείου, προκαλώντας ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής λειτουργίας, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός στο εργαστήριο, όπου υπάρχει εγκατάσταση προπανίου για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, ενώ αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας της σχολικής μονάδας και η πραγματοποίηση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.

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«Χτύπησε ο συναγερμός, το σχολείο δεν εκκενώθηκε»

Μητέρα μαθητή καταγγέλλει ότι, όταν χτύπησε ο συναγερμός την τελευταία διδακτική ώρα, οι μαθητές οδηγήθηκαν στην αυλή, όπου παρέμειναν για περίπου μία ώρα, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να ενημερωθούν επαρκώς για τον λόγο της απομάκρυνσής τους. Η ίδια αναφέρει ότι στη συνέχεια τα παιδιά επέστρεψαν στις αίθουσες και το μάθημα συνεχίστηκε κανονικά. Παράλληλα οι γονείς έλαβαν μήνυμα από το σχολείο που ενημέρωνε ότι το σχολείο θα μείνει κλειστό σήμερα (12/11) με εντολή δημάρχου και τα μαθήματα θα γίνονταν μέσω τηλεκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζονται οι λόγοι της απόφασης.

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Τι ανακοίνωσε ο Δήμος Κορυδαλλού

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς, έδωσε διευκρινίσεις για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι το σχολείο διαθέτει ειδικό σύστημα ανίχνευσης αερίου, το οποίο εγκαταστάθηκε πριν από περίπου 15 μήνες για την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος μόλις ενεργοποιήθηκε ο ανιχνευτής αερίου στο εργαστήριο, τέθηκαν σε ισχύ τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκαν η ηχητική και η φωτεινή ειδοποίηση, με τη σειρήνα και τον φάρο του εργαστηρίου να τίθενται σε λειτουργία. Παράλληλα, η ηλεκτροβαλβίδα έκλεισε αυτόματα, διακόπτοντας την παροχή αερίου, ενώ ενεργοποιήθηκε και ο απαγωγέας αέρα, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία για τον εξαερισμό του χώρου.

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Τηλεκπαίδευση στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες

Βασικός γνώμονας για την επαναλειτουργία του σχολείου είναι η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων καθώς δεν θα αρθεί το καθεστώς τηλεκπαίδευση μέχρι να υπάρξει επιβεβαίωση ότι ο χώρος είναι απολύτως ασφαλής. Όπως τόνισε και ο δήμαρχος κ. Χουρσαλάς «Το σύστημα ανίχνευσης που εγκαταστάθηκε πέρυσι λειτούργησε ώστε κανένας μαθητής ή εκπαιδευτικός να τεθεί σε κίνδυνο και αύριο θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο.» Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιστρέψουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στις σχολικές εγκαταστάσεις πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η ασφάλεια του χώρου.

Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι. Εξειδικευμένο συνεργείο βρίσκεται στη σχολική μονάδα για να εξετάσει τα δεδομένα των αισθητήρων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε πραγματική διαρροή προπανίου ή εάν ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε εξαιτίας κάποιου ηλεκτρολογικού προβλήματος.

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