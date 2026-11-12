Η τραγουδίστρια μίλησε για πρώτη φορά για το διαζύγιο από τον Γιώργο Λιβάνη.

Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη έκανε η Ανδρομάχη, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της δύσκολης περιόδου που πέρασε, τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπισε ακόμη και κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της, αλλά και τους λόγους που οδήγησαν το πρώην ζευγάρι στην απόφαση να τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Η τραγουδίστρια μίλησε τόσο για τις προσωπικές της δυσκολίες όσο και για τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στη ζωή της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον γιο της, Γεράσιμο, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.

Ανδρομάχη: «Έπαθα κρίση πανικού πάνω στη σκηνή»

Η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για την Ανδρομάχη, η οποία αποκάλυψε ότι η ψυχολογική της κατάσταση είχε επηρεάσει ακόμη και την επαγγελματική της δραστηριότητα. Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της με τον Θοδωρή Φέρρη, όταν υπέστη κρίση πανικού ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

«Έπαθα κρίση πανικού πάνω στη σκηνή. Από τα γόνατα και κάτω ένιωθα ότι είχαν παγώσει και ότι θα πέσω. Έκανα υπομονή και μόλις βγήκε ο Θοδωρής λέω πως όταν ανοίξει η πόρτα θα φύγω και άνοιξε η πόρτα και εξαφανίστηκα. Το έπαθα αρκετές βραδιές εκείνο το διάστημα. Ήταν κακό το mood», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας τις στιγμές που βίωσε.

Η απόφαση του χωρισμού από τον Γιώργο Λιβάνη

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη, με την Ανδρομάχη να εξηγεί ότι μια τέτοια απόφαση δεν λαμβάνεται εύκολα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένα παιδί.

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Όπως ανέφερε, χρειάζεται να εξετάζονται προσεκτικά όλες οι παράμετροι, με βασικό κριτήριο το συμφέρον του παιδιού, χωρίς ωστόσο να παραμερίζονται οι ανάγκες των δύο γονιών. Η ίδια υπογράμμισε ότι, παρά τη δυσκολία μιας τέτοιας επιλογής, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να προχωρήσεις με βάση όσα θεωρείς σωστά.

«Πάντα μια οποιαδήποτε απόφαση θέλει σκέψη, τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και όταν μιλάμε για το κομμάτι γάμος, σκέφτεσαι τι είναι πρώτα καλύτερο για το παιδί σου και μετά καλύτερο και για τους δύο. Προχωράς όπως πρέπει να προχωρήσεις, όσο δύσκολο και να είναι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε αγαπημένοι, το παιδάκι μας είναι καλά»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην πιθανότητα να δεχτεί σχόλια για την προσωπική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας ότι η γνώμη των άλλων δεν αποτέλεσε παράγοντα που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφασή της.

Όπως εξήγησε, το ενδεχόμενο του κοινωνικού σχολιασμού δεν την απασχόλησε, καθώς προτεραιότητά της ήταν να κάνει αυτό που θεωρούσε σωστό για την ίδια και την οικογένειά της.

Παράλληλα, θέλησε να διευκρινίσει ότι οι σχέσεις της με τον Γιώργο Λιβάνη παραμένουν καλές.

«Στην Ελλάδα είναι πάντα έντονο το τι θα πει ο κόσμος, αλλά δεν υπήρξε καν αυτή η σκέψη. Αδιαφορία και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Όλα για καλό γίνονται. Όλα είναι καλά τώρα, είμαστε αγαπημένοι, το παιδάκι μας είναι καλά. Δεν νομίζω να το ξέρει, είναι πολύ μωρό και αυτή η σκέψη επικράτησε κιόλας γιατί είναι μικρούλης και θα εγκλιματιστεί πάρα πολύ εύκολα. Είναι ένα μωρό που παίρνει τόση αγάπη», ανέφερε η Ανδρομάχη.

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