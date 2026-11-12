Ο καταναλωτής δικαιούται να εμπιστεύεται όσα αγοράζει και οι επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες δικαιούνται προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Στην κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος και παραπροϊόντων, μεταξύ των οποίων και 84 κιλών χοιρινού ληγμένων προ 17 μηνών, προχώρησαν τα αγορανομικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής, κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποίησαν σε επιχείρηση εμπορίου κρέατος στο Περιστέρι.

Τα προϊόντα εντοπίστηκαν τόσο στον χώρο διάθεσης προς πώληση όσο και στην ψύξη και την κατάψυξη. Επιπλέον, κατασχέθηκαν νωπά και κατεψυγμένα τρόφιμα με ληγμένη ημερομηνία τελικής ανάλωσης, καθώς και προϊόντα χωρίς σήμανση αναγνώρισης, στα οποία περιλαμβάνονται 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας.

Σημειώνεται ότι στην ίδια επιχείρηση είχε επιβληθεί πρόστιμο για παραβάσεις που διαπίστωσαν στις 30 Απριλίου 2026, οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών, ενώ είχαν κατασχέσει και 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση.

Με αφορμή τις νέες κατασχέσεις, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σε δήλωσή του ανέφερε:

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«Ο καταναλωτής πληρώνει για ποιότητα και δικαιούται ασφάλεια. Κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες. Και δική μας ευθύνη είναι να ελέγχουμε ότι τηρούνται.

Στο Περιστέρι, οι ελεγκτές μας επέστρεψαν σε επιχείρηση, στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο ύστερα από έλεγχο πριν από λίγους μήνες. Αυτή τη φορά εντόπισαν, μεταξύ άλλων, 84 κιλά χοιρινού που είχε λήξει εδώ και 17 μήνες.

Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος. Οι ελεγκτές μας επιστρέφουν. Και κάθε φορά που διαπιστώνουν παραβάσεις, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αυτή είναι στην πράξη η πολιτική της μηδενικής ανοχής που εφαρμόζουμε στην Περιφέρεια Αττικής. Στηρίζουμε τους ελεγκτές μας στη δουλειά που κάνουν καθημερινά, προστατεύουμε τον καταναλωτή και στεκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες».

Από την πλευράς της, η εντεταλμένη σύμβουλος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δήμητρα Αγγελάκη δήλωσε:

«Η ασφάλεια των τροφίμων κρίνεται στο προϊόν, όχι στην ετικέτα. Ο καταναλωτής δικαιούται να εμπιστεύεται όσα αγοράζει και οι επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες δικαιούνται προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ τα στελέχη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Οι έλεγχοι έχουν συνέχεια και οι παραβάσεις συνέπειες».