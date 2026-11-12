Τον θάνατο του ηθοποιού και χορογράφου Σίμωνα Πάτροκλου γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του ηθοποιoύ, χορευτή και χορογράφου, Σίμωνα Πάτροκλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11).

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σπύρος Μπιμπίλας, ανακοινώνοντας πως η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (14/11) στη Ριτσώνα.

«Καλό ταξίδι φίλε μου»

«Αντίο Σίμωνα! Ο Σίμων Πάτροκλος, ο αγαπημένος μας φίλος, ο ευγενής άνθρωπος, ο σπουδαίος πολύπλευρος Καλλιτέχνης, ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος, δάσκαλος ηθοποιών,συνεπής συνδικαλιστής και κυρίως ποιητής της ζωής μας αποχαιρέτησε σήμερα το.μεσημέρι .. Με το ποδήλατο γύρναγε σαν αερικό στους δρόμους της Αθήνας, η αγάπη του για τα ζώα υπέρμετρη… ζούσε με τον αγαπημένο του σκύλο σαν οικογένεια… τον γνώρισα πριν 50 χρόνια όταν είμαστε στον χορό του Οιδίποδα Τυράννου με τον θίασο Νικου Χατζίσκου -Tιτίκας Νικηφοράκη κι απο τότε βαθειά φιλία μας ενωνε…

Καλό ταξιδι φίλε μου… δεν άξιζες την ταλαιπωρία που πέρασες ουτε νέος μέσα στην δικτατορία, ούτε τελευταία με την μεγάλη περιπέτεια της υγείας σου. Οι ηθοποιοί, το ΣΕΗ και το ΤΑΣΕΗ που νοιάστηκες γι’ αυτα σε αποχαιρετούν και στη Ριτσώνα το Σαββατο θα πούμε το τελευταίο αντίο”, έγραψε συγκεκεριμένα.

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