Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το απόγευμα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Χρήστος Δαχτυλίδης, και η Φίνος Φιλμ τον τιμά με ένα συγκινητικό βίντεο αφιέρωμα με έντονο νοσταλγικό χαρακτήρα.

Η είδηση για την απώλεια του ηθοποιού, έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα.

Ο Χρήστος Δαχτυλίδης, γεννήθηκε το 1932 και σπούδασε στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν, από όπου αποφοίτησε το 1959.

Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε από το Θέατρο Τέχνης, ενώ συμμετείχε και σε αρκετές ταινίες της Φίνος Φιλμ. Παράλληλα, συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, με την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση να σημειώνεται το 1960.

Το συγκινητικό «αντίο» της Φίνος Φιλμ

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η Φίνος Φιλμ, επέλεξε να τιμήσει τον ηθοποιό αναρτώντας ένα ξεχωριστό βίντεο με μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές του στον κινηματογράφο:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αντίο στον αγαπημένο ηθοποιό Χρήστο Δαχτυλίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

Ένας διακριτικός αλλά ουσιαστικός εργάτης της υποκριτικής, με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες προσφοράς στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μαθητής του Καρόλου Κουν, συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και θιάσους, υπηρετώντας με συνέπεια και ήθος την τέχνη του.

Στη Φίνος Φιλμ τον συναντήσαμε σε 12 ταινίες, από την «Κοινωνία Ώρα Μηδέν» και το «Κοντσέρτο για Πολυβόλα» μέχρι το «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα» και το «Θέμα Συνειδήσεως», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε χαρακτηριστικές παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Καλό ταξίδι Χρήστο Δαχτυλίδη».

{https://www.instagram.com/p/Dfh9sSggBBA/?hl=el}