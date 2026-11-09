Ο Διονύσης Τσακνής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, ο Διονύσης Τσακνής, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, αλλά και στην επαγγελματική του πορεία, ενώ με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Όπως εξήγησε, δεν μπορεί να ξεχάσει την απώλειά του, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την ημέρα του θανάτου του.

«Ο Λαυρέντης είναι ο Λαυρέντης… Μου λείπει. Δεν σε αφήνει ο χοντρός να τον ξεχάσεις με τίποτα… Ήταν η καθημερινότητά μου, τόσα χρόνια. Συνηθίζω να λέω το εξής: με τον Λαυρέντη χάσαμε ανθρώπους, θάψαμε ανθρώπους, γεννήσαμε ανθρώπους, συμμετείχαμε στις χαρές, συμμετείχαμε σε λύπες. Ήμασταν οικογένεια, δεν ήμασταν συνεργάτες. Το κρατάω το νούμερό του στο κινητό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διονύσης Τσακνής.

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Ο Διονύσης Τσακνής μίλησε για την σύντροφό του

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Διονύσης Τσακνής, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και την σύντροφό του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Λάθη πάντα γίνονται. Ανάγκη για αναθεωρήσεις πάντα υπάρχει, διορθώσεις στην καθημερινότητά σου, ναι. Διότι, η ζωή θέλει μία διαρκή αναθεώρηση, παρακολούθηση και ανησυχία».

Και πρόσθεσε: «Ούτε τη σύντροφό μου τη θεωρώ δεδομένη, και πρέπει και εκείνη να μη με θεωρεί δεδομένο, και δεν με θεωρεί, οπότε χρειάζεται σε όλα τα πράγματα να υπάρχει μία προσπάθεια να είσαι εκεί. Δεν γίνεται να μην κάνεις αναθεώρηση. Το θέμα δεν είναι πάντα να διορθώνεις, από το παρελθόν έχεις ξεμπερδέψεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι κάνοντας μία γενναία κριτική να μην επαναλάβεις αντίστοιχα λάθη».

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