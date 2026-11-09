Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο.

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Ντέρτι»

Επεισόδιο 22

Ο Άρης καταλαβαίνει την επικίνδυνη παγίδα του Αλέκου. Συνειδητοποιώντας πως η Στέλλα έχει μπει πλέον στο στόχαστρο, πιέζει μάταια για την απομάκρυνσή της από την επιχείρηση.

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Την ίδια στιγμή, η Ξένια ακούει την κόρη της να μιλά για τη μοναξιά και την απώλεια του Στράτου και έρχεται αντιμέτωπη με όσα τις έχουν κρατήσει τόσα χρόνια μακριά.

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Η Στέλλα έρχεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να την παγίδεψε η ίδια της η μάνα και δεν μπορεί να το πιστέψει, ενώ ο Άρης ανησυχεί για την ασφάλειά της.

Ο Μιχάλης είναι έξαλλος τόσο με τη Ρένα όσο και με τον Λευτέρη και προσπαθεί να διαχειριστεί την προδοσία και τον θυμό που τους χωρίζουν, ενώ ο Λευτέρης βυθίζεται ακόμη περισσότερο στην ενοχή και την αυτοκαταστροφή.

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Παράλληλα, ο Μίλτος αρχίζει να υποψιάζεται το παρελθόν του Παύλου, δημιουργώντας έναν νέο κίνδυνο για την κάλυψή του.

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Και ενώ ο Πασχάλης συνεχίζει να ψάχνει την αλήθεια για τον Κωστή, ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και ένα κρυμμένο όπλο ανοίγουν ξαφνικά μια νέα, επικίνδυνη διαδρομή στην έρευνα.