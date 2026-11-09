Παράλληλα, οι νέες παραγγελίες του 9μήνου για την TΗΕΟΝ International ενισχύθηκαν κατά 22,5%, φθάνοντας τα 285,2 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων διαμορφώθηκε στα 1,377 δισ. ευρώ.

Αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η THEON International στο 9μηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον αμυντικό κλάδο και αναβαθμίζοντας τις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές της φιλοδοξίες.

Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 382,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 37,1% έναντι των 279,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 48,4%, στα 107,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBIT αυξήθηκαν κατά 44,4%, φθάνοντας τα 100,2 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 40,4%, στα 134,1 εκατ. ευρώ, και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT να διαμορφώνεται στο 26,2%.

Παράλληλα, οι νέες παραγγελίες του 9μήνου ενισχύθηκαν κατά 22,5%, φθάνοντας τα 285,2 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων διαμορφώθηκε στα 1,377 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε τις αναβαθμισμένες προβλέψεις για το σύνολο του 2026, αναμένοντας έσοδα περίπου 600 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT της τάξης του 26%. Παράλληλα, αναθεώρησε ανοδικά τον μεσοπρόθεσμο στόχο οργανικής ανάπτυξης, προβλέποντας ετήσια αύξηση εσόδων άνω του 20%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης άνω του 15%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο επενδυτικό μέτωπο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 εκτιμώνται πλέον στα 25 εκατ. ευρώ, λόγω μεταφοράς μέρους των επενδύσεων στο 2027. Η νέα παραγωγική μονάδα στην Αθήνα για προϊόντα ISR αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 80% της γαλλικής MERIO, καθώς και η προγραμματισμένη ολοκλήρωση της εξαγοράς της HGH έως τα τέλη του 2026. Επιπλέον, η εταιρεία εξασφάλισε νέες συμβάσεις περίπου 45 εκατ. ευρώ από δύο ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Κρίστιαν Χατζημηνάς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις επιδόσεις, εκτιμώντας ότι η ισχυρή ζήτηση και η διεύρυνση της τεχνολογικής πλατφόρμας θα στηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου και το 2027.