Η ισχυρή επίδοση αποδίδεται κυρίως στη ζήτηση για ανθρακούχα αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά, κατηγορίες που εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η Coca-Cola HBC στο τρίτο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις να αυξάνονται κατά 9,6%, φθάνοντας τα 3,5 δισ. ευρώ, έναντι 3,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η θετική πορεία των πωλήσεων, η αύξηση των όγκων και η ενίσχυση των μεριδίων αγοράς οδήγησαν τη διοίκηση στην αναβάθμιση των προβλέψεών της για την οργανική αύξηση των εσόδων στο σύνολο του έτους.

Αύξηση πωλήσεων και όγκων κατά το τρίτο τρίμηνο

Τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9%, ενώ οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 5,4%. Παράλληλα, τα οργανικά έσοδα ανά κιβώτιο σημείωσαν άνοδο 3,4%, αντανακλώντας την τιμολογιακή πολιτική και τη βελτίωση του μείγματος προϊόντων. Στο εννεάμηνο, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 9,73 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,4%, με οργανική ανάπτυξη 9,3%.

Ενεργειακά ποτά και ανθρακούχα αναψυκτικά οδηγούν την ανάπτυξη

Η ισχυρή επίδοση αποδίδεται κυρίως στη ζήτηση για ανθρακούχα αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά, κατηγορίες που εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. Οι όγκοι των ανθρακούχων αυξήθηκαν κατά 4,5%, ενώ τα ενεργειακά ποτά κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο 24,7%, με σημαντική συμβολή των προϊόντων Monster.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία της Coca-Cola Zero Sugar, ενώ η Coca-Cola Zero Sugar Zero Caffeine σημείωσε τριψήφιο ποσοστό ανάπτυξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην κατηγορία των αθλητικών ποτών, η αύξηση ξεπέρασε το 20%, με την Powerade να επωφελείται από τις προωθητικές ενέργειες που συνδέθηκαν με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Στον καφέ, οι πωλήσεις εκτός σπιτιού ενισχύθηκαν κατά 10,1%, παρά τη συνολική υποχώρηση των όγκων της κατηγορίας κατά 2,3%.

Παράλληλα, ο όμιλος αύξησε κατά 70 μονάδες βάσης το μερίδιό του σε αξία στην αγορά μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση ποτών από την αρχή του έτους.

Θετική πορεία και στην ελληνική αγορά

Θετική εικόνα παρουσίασε και η ελληνική αγορά, όπου οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν με μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Αντίστοιχη ανάπτυξη σημείωσαν τα ανθρακούχα αναψυκτικά, με βασικούς πρωταγωνιστές την Coca-Cola και τη Sprite.

Τα ενεργειακά ποτά κατέγραψαν υψηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, παρά την υψηλή συγκριτική βάση, ενώ στα μη ανθρακούχα η άνοδος προήλθε κυρίως από το νερό και τα αθλητικά ποτά.

Συνολικά, στις ανεπτυγμένες αγορές του ομίλου τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%, με τους όγκους ενισχυμένους κατά 5,6%. Στις αναπτυσσόμενες αγορές η οργανική ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 8,7%, ενώ στις αναδυόμενες έφθασε το 9,8%, με τη Νιγηρία να καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική.

Αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026

Με βάση τις επιδόσεις του εννεαμήνου, η διοίκηση αναμένει πλέον οργανική αύξηση εσόδων ελαφρώς υψηλότερη από το εύρος 6%-7% για το 2026, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για επίδοση κοντά στο ανώτατο όριο. Αμετάβλητη παραμένει η πρόβλεψη για αύξηση των οργανικών λειτουργικών κερδών EBIT κατά 8%-10%.

Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του έτους, έχοντας εξασφαλίσει εγκρίσεις από τις αρχές ανταγωνισμού σε πέντε από τις έξι δικαιοδοσίες, με την Τανζανία να εκκρεμεί. Η συναλλαγή αναμένεται να επεκτείνει την παρουσία του ομίλου σε 43 αγορές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ισχυρή επίδοση, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη στηρίχθηκε στην καινοτομία, στις εμπορικές πρωτοβουλίες και στην αποτελεσματική εκτέλεση της στρατηγικής κατά την κρίσιμη θερινή περίοδο.

Παρά τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα, υπογράμμισε ότι ο όμιλος εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με ισχυρή δυναμική και παραμένει προσηλωμένος στην επίτευξη των ετήσιων στόχων του.