Η λανθασμένη ετικέτα σε ορισμένες παρτίδες Coca-Cola Zero Sugar έφεραν την απόφαση ανάκλησης για την προστασία των καταναλωτών.

Προειδοποίηση ανάκλησης για συγκεκριμένες παρτίδες του αναψυκτικού Coca-Cola Zero Sugar εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές του Λουξεμβούργου, έπειτα από λάθος στην επισήμανση ορισμένων συσκευασιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ορισμένα μπουκάλια Coca-Cola Zero Sugar με μαύρο καπάκι φέρουν λανθασμένα την ετικέτα του Coca-Cola Original Taste. Ωστόσο, το περιεχόμενό τους είναι χωρίς ζάχαρη και περιέχει γλυκαντικές ουσίες, αποτελώντας πηγή φαινυλαλανίνης. Το λάθος στην ετικέτα μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές, καθώς οι πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία δεν αντιστοιχούν στο πραγματικό περιεχόμενο. Παρά τη λανθασμένη επισήμανση, το περιεχόμενο είναι χωρίς ζάχαρη, περιέχει γλυκαντικές ουσίες και αποτελεί, ως εκ τούτου, πηγή φαινυλαλανίνης.

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν τα άτομα με διαβήτη, καθώς το προϊόν είναι χωρίς ζάχαρη, παρά την ένδειξη Coca-Cola Original Taste στην ετικέτα. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν σύσταση προσοχής σε όσους πάσχουν από φαινυλκετονουρία (PKU) ή παρουσιάζουν ευαισθησία στη φαινυλαλανίνη, καθώς ενδέχεται να καταναλώσουν εν αγνοία τους προϊόν που περιέχει γλυκαντικές ουσίες. Για τους καταναλωτές που δεν έχουν αλλεργία ή δυσανεξία, το προϊόν θεωρείται ασφαλές.

Αυτές είναι οι παρτίδες που ανακαλούνται

Η προειδοποίηση αφορά το Coca-Cola Zero Sugar 12-Pack, με φιάλες των 250 ml, και συγκεκριμένα τα προϊόντα με τα ακόλουθα στοιχεία:

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Μάρκα: Coca-Cola

Ονομασία: Coca-Cola Zero Sugar 12-Pack

Barcode: 00000050112579 (μονή φιάλη) και 05449000202741 (συσκευασία 12 τεμαχίων)

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 28/02/2027

Κωδικός παρτίδας: 274AN2

Περίοδος πώλησης: 8 έως 28 Οκτωβρίου 2026

Η διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος έχει επιβεβαιωθεί στο Λουξεμβούργο από την αλυσίδα Colruyt. Οι αρμόδιες αρχές, ωστόσο, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει πωληθεί και από άλλους εμπόρους.