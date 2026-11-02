Η Ιουλία Καραπατάκη στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου από τις 26 Νοεμβρίου.

Η Ιουλία Καραπατάκη ξεκινάει τις χειμερινές εμφανίσεις της στον Σταυρό του Νότου από τον Νοέμβριο.

Μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι με προσωπικές συναυλίες, μια μεγάλη περιοδεία δίπλα στον Σωκράτη Μάλαμα αλλά και με δύο νέα τραγούδια στο setlist της, η δημοφιλής ερμηνεύτρια επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, για δύο παραστάσεις την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.

Η Ιουλία έχει καθιερωθεί πλέον με το μικρό της όνομα που είναι συνώνυμο με την ξεχωριστή φωνή της, το χαμόγελο και το ταπεραμέντο της. Και όπως έχει γραφτεί αναγνωρίζεται πλέον ως «μια «έντεχνη» showwoman που χωρά σε κάθε μουσικό είδος και δεν κολλά πουθενά».

Αυτό θα αποδεικνύει κάθε βράδυ στις live εμφανίσεις της. Με ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το κλασικό ρεπερτόριο που γνωρίζει καλά και ερμηνεύει μοναδικά, με τα δικά της τραγούδια, είτε αυτά που της έχουν γράψει δημιουργοί όπως ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Ορέστης Ντάντος, ο Οδυσσέας Ιωάννου, είτε με τα νέα της κομμάτια που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026 και υπογράφει ο Άγης Παπαπαναγιώτου.



Σταθερά δίπλα της και γύρω της μία μπάντα που συμβάλει με την ενέργεια, το κέφι και τη σύνδεσή τους στην ατμόσφαιρα των παραστάσεων.

Κι όπως λέμε κάθε φορά…αν σας έλειψαν τα χαμόγελα, ερμηνείες που συγκινούν και ξεσηκώνουν και οι παρέες που ενώνονται, τότε ελάτε να γίνουμε ένα με την Ιουλία κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από 26 Νοεμβρίου.

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Πληροφορίες

Σταυρός του Νότου

Κεντρική Σκηνή

Από 26 Νοεμβρίου και

κάθε Πέμπτη & Παρασκευή

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Ώρες Έναρξης:

Πέμπτες: 20:30

Παρασκευές 21:00