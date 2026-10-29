Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συμβουλίου των μελών των βραβείων BAFTA, τα μέλη του ΔΣ λάμβαναν δωρεάν εισιτήρια για τους ίδιους και για έναν προσκεκλημένο τους στις τελετές απονομής για σχεδόν 20 χρόνια.

Οικονομικό σκάνδαλο στα βραβεία BAFTA καταγγέλλει ο πρόεδρος του συμβουλίου των μελών των βραβείων.

Σύμφωνα με τον Michael Pritchett, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (trustees) των BAFTA ενδέχεται να έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία περί φιλανθρωπικών οργανώσεων και εταιρειών, καθώς φέρεται να αποδέχονταν δωρεάν εισιτήρια για προσκεκλημένους τους στις τελετές απονομής βραβείων. Η υπόθεση αυτή φέρεται να χρονολογείται εδώ και 20 τουλάχιστον χρόνια.

Ο Michael Pritchett δήλωσε στα μέλη, κατά την ετήσια γενική συνέλευση της BAFTA, ότι νομική γνωμοδότηση, την οποία εξασφάλισε με δικά του έξοδα, υποδεικνύει πως ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί αδικήματα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ενέκριναν τους λογαριασμούς της οργάνωσης.

Στους λογαριασμούς αυτούς αναφερόταν ότι κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν είχε λάβει αμοιβή ή παροχές.

«Δεν έψαχνα να βρω αυτό που τελικά βρήκα» δήλωσε ο ίδιος απλά «το ανακάλυψα επιτελώντας το έργο που μου αναθέσατε».

Τα δωρεάν εισιτήρια

Σύμφωνα με τον πρόεδρο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λάμβαναν δωρεάν εισιτήρια για τους ίδιους και για έναν προσκεκλημένο τους στις τελετές απονομής βραβείων για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση κ.λπ. Η πρακτική αυτή ενδεχομένως να γινόταν τα τελευταία 20 χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εισιτήρια για τους προσκεκλημένους αφορούσαν θέσεις στα κεντρικά τραπέζια, ενώ ένα αντίστοιχο εισιτήριο για τα βραβεία κινηματογράφου πωλούνταν έναντι 2.000 λιρών.

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Ωστόσο, το καταστατικό της ένωσης των βραβείων BAFTA ορίζει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν αμοιβές ή άλλες παροχές από την Ακαδημία. Ο Pritchett σημείωσε πως στους λογαριασμούς της οργάνωσης για τις χρονιές 2024 και 2025, δηλωνόταν πως κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν είχε λάβει αμοιβή για τις υπηρεσίες του, ενώ στο δημόσιο μητρώο αναφερόταν ότι τα μέλη αυτά δεν έλαβαν αμοιβές, πληρωμές ή παροχές.

«Είναι πιθανό να έχουν διαπραχθεί αδικήματα, βάσει του Νόμου περί Φιλανθρωπικών Οργανώσεων και του Νόμου περί Εταιρειών, από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ενέκριναν τους εν λόγω λογαριασμούς», δήλωσε ο Michael Prichett. «Πραγματικά, θα προτιμούσα να μην χρειαζόταν να σας το πω αυτό» σημείωσε.

Ο Pritchett, ο οποίος είναι επίσης μέλος της επιτροπής διαχείρισης και διορισμών της ένωσης των BAFTA, έθεσε ερωτήματα και σχετικά με πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις. Τόνισε ότι ακόμα ενδέχεται να προκύπτουν και υποχρεώσεις καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την πλευράς των BAFTA. Πρόσθεσε ότι δεν κατέστη δυνατό να διαπιστώσει εάν οι εν λόγω πρακτικές είχαν γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές.

Η απερχόμενη πρόεδρος της BAFTA, Sara Putt, δήλωσε ότι, από το 2025, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να τερματίσει την πρακτική διάθεσης εισιτηρίου για προσκεκλημένο στα μέλη του συμβουλίου κατά τις τελετές απονομής βραβείων, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.

«Οι trustees των BAFTA είναι εθελοντές και, όπως είναι γνωστό, προσκαλούνται στις τελετές απονομής βραβείων υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου/ εργαζομένου, αναλαμβάνοντας τη φιλοξενία στα τραπέζια και λειτουργώντας ως πρεσβευτές της Ακαδημίας. Διευκρινίζεται ακόμα ότι η παροχή εισιτηρίων σε προσκεκλημένους αποτελούσε μια μακροχρόνια πρακτική, η οποία ανάγεται σε μια εποχή κατά την οποία η ζήτηση για εισιτήρια των τελετών απονομής ήταν μικρότερη».

Ο Pritchett επέκρινε παράλληλα και ανώτατο στέλεχος των BAFTA, που αρνήθηκε να παραδώσει αρχεία σχετικά με το ποιοι έλαβαν δωρεάν εισιτήρια, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους όρους εντολής της επιτροπής, έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει απαραίτητη από τους εργαζομένους/ εκπροσώπους της Ακαδημίας.

«Τα αρχεία ανήκουν στον φιλανθρωπικό οργανισμό στον οποίο καταβάλλετε συνδρομή», δήλωσε απευθυνόμενος στα μέλη ο Pritchett, σημειώνοντας πως πέρυσι είχαν καταβάλει 4,7 εκατ. λίρες ως συνδρομές μελών. O πρόεδρος κάλεσε επίσης τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να καταβάλουν τυχόν φόρους, στην περίπτωση που προκύψουν ότι οφείλονται, να επιστρέψουν τυχόν οφειλόμενα ποσά και να διευθετήσουν οποιεσδήποτε λογιστικές εκκρεμότητες.

«Καλούνται με την ιδιότητα του εκπροσώπου τα μέλη των BAFTA»

Εκπρόσωπος των BAFTA δήλωσε πως «τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προσκαλούνται στις εκδηλώσεις υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου, λειτουργώντας ως πρεσβευτές της Ακαδημίας. Μέχρι και το 2024, είχαν επίσης τη δυνατότητα να συνοδεύονται από έναν προσκεκλημένο.

Το 2025, τα BAFTA αποφάσισαν να επανεξετάσουν το καθεστώς των εισιτηρίων για προσκεκλημένους και κατάργησε τη μακροχρόνια πρακτική, σύμφωνα με την οποία τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούσαν να προσκαλέσουν έναν συνοδό. Το διοικητικό συμβούλιο έχει συστήσει έκτοτε μια ανεξάρτητη ομάδα επανεξέτασης για να ελέγξει το παλαιότερο καθεστώς των εισιτηρίων για προσκεκλημένους, η διαδικασία επανεξέτασης βρίσκεται σε εξέλιξη».

Με πληροφορίες του Guardian/Variety