Ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις στο ελληνικό box office για το τετραήμερο 15 έως 18 Οκτωβρίου 2026.

Tο «Ημερολόγιο της Βέριτι» κατέκτησε ξανά την κορυφή του ελληνικού box office, αφήνοντας την δεύτερη θέση για την «Άλλη Μαμά» και την τρίτη θέση για την «Καρδιά του Κτήνους» με τον Μπραντ Πιτ, που συνεχίζει σταθερά την πορεία του.



Ωστόσο, δυσάρεστη ήταν η έκπληξη για τρεις πολυσυζητημένες νέες ταινίες. Η ελληνική «Βαλίτσα» δεν φαίνεται να πηγαίνει και πολύ μακριά, τερματίζοντας μόλις στην έβδομη θέση, ενώ η «Θυσία» του Ρομέν Γαβράς, και η «Πτώση της Φάλαινας» δεν φαίνεται να έπεισαν τους Έλληνες θεατές, μένοντας εκτός πρώτης δεκάδας.



Εξαιρετική είναι η πορεία του πολύκροτου ντοκιμαντέρ «Naza» που από την ένατη θέση της προηγούμενης εβδομάδας, εκτοξεύτηκε στην πέμπτη θέση της λίστας του Top 10, κόβοντας μέχρι σήμερα κάτι παραπάνω από 17.000 εισιτήρια.

Αντίθετα, το «Ντίγκερ» με τον Τομ Κρουζ τερμάτισε τελευταίο -και καταϊδρωμένο- και όλα δείχνουν ότι από την επόμενη εβδομάδα, θα εξαφανιστεί από το Top 10.



Αξίζει να αναφερθεί επίσης, ότι για πρώτη φορά μετά από 13 εβδομάδες, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, έμεινε εκτός πρώτης δεκάδας.

Συνολικά, το box office του τετραημέρου, 15 έως 18 Οκτωβρίου 2026, γνώρισε σημαντική «βουτιά», κόβοντας 83.526 εισιτήρια.

{https://youtu.be/YIBRLEEaueo?si=Wri2AFyInUTb-KHF}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 15 έως 18 Οκτωβρίου 2026