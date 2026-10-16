Η νέα σειρά θρίλερ κατέκτησε την κορυφή του Netflix σε μόλις δύο ημέρες από την κυκλοφορία της.

Οι συνδρομητές του Netflix αποφεύγουν τη θάλασσα και μένουν κολλημένοι στις οθόνες τους, και ο λόγος είναι η νέα σειρά θρίλερ «Below» που έκανε πρεμιέρα στην κορυφή της λίστας του αγγλόφωνου Top 10, με 17 εκατομμύρια προβολές.



To «Below» γράφει τη δική του -εντυπωσιακή- πορεία και ιστορία καθώς πρόκειται για την πιο δημοφιλή πρεμιέρα καναδικού τίτλου του Netflix.

Η γεμάτη ανατροπές σειρά κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα στις 8 Οκτωβρίου και ακολουθεί τον Τζος Χάρτνετ (του Verity) ως Κάλβιν, έναν ψαρά ο οποίος βασανίζεται από τον ανεξήγητο θάνατο του πατέρα του πριν από δεκαετίες.

Παράλληλα, η πατρίδα του στο Νιουφάουντλαντ τρομοκρατείται από ένα μυστηριώδες θαλάσσιο πλάσμα. Ο Κάλβιν συνεργάζεται με μια θαλάσσια ερευνήτρια (Μακένζι Ντέιβις) για να αντιμετωπίσει το πλάσμα, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την οικογένειά του και την κοινότητά, συμπεριλαμβανομένου του γιου του, Γουέιντ τον οποίο υποδύεται ο Τσάρλι Χίτον του Stranger Things.

{https://youtu.be/U57CNxSgoss?si=8TDGNS8nKJkAKjvb}



Η σειρά του Τζέσι Μακιούεν περιλαμβάνει έξι επεισόδια και έχει κατακτήσει την κορυφή σε 53 χώρες του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Επίσης βρίσκεται σε κάποια θέση της πρώτης δεκάδας, σε 90 χώρες.

To νέο θρίλερ αυτή τη στιγμή έχει βαθμολογία 87% στο Rotten Tomatoes, αναφέροντας ότι η σειρά «παρουσιάζει τα κλασικά στοιχεία των καλύτερων παραγωγών με τέρατα, αλλά αξιοποιεί με σύνεση τον περιορισμένο χρόνο του, εξασφαλίζοντας ότι όλοι όσοι βυθιστούν σε αυτήν θα βγουν από την άλλη πλευρά εντελώς ενθουσιασμένοι».

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Σημειώνεται ότι το «Below» άφησε πίσω του επιτυχημένες σειρές της πλατφόρμας όπως οι: East of Eden, Monster: The Lizzie Borden Story, κ.ά.

Τα έξι επεισόδια της σειράς

1. Χρονιά επιστροφής

Ο Κάλβιν Πένι υποδέχεται την οικογένειά του στο σπίτι για μια πολυαναμενόμενη επανένωση, όταν μια απρόσμενη άφιξη αναστατώνει την παραθαλάσσια πόλη του Σνουκς Αρμ.

2. Ο τροχός της τύχης

Ο Κάλβιν συνεργάζεται με τη θαλάσσια ερευνήτρια Φόντα Χάουαντερ για να διαλευκάνει παράξενα γεγονότα, ενώ ο γιος του Γουέιντ προσπαθεί να κατανοήσει τα όνειρα που βλέπει.

3. Σερ Τζον Φράνκλιν

Ο Γουέιντ και ο Κάλβιν συναντούν μυστηριώδεις νεοφερμένους. Η Φόντα προειδοποιεί τους κατοίκους για μια θαλάσσια απειλή, καθώς η ανησυχία εξαπλώνεται στην κοινότητα.

4. Η θάλασσα θα μας πάρει όλους

Καθώς ξένοι παρασύρουν τον Κάλβιν σε ένα επικίνδυνο κυνήγι του πλάσματος, ένας αόρατος κίνδυνος πλησιάζει απειλητικά την οικογένειά του και τους άλλους κατοίκους.

5. Λιτλ Ποτ Ροκ

Ο Κάλβιν μαθαίνει σοκαριστικές αλήθειες για το παρελθόν του. Με τον ερχομό ενός απρόσμενου επισκέπτη, η Φόντα κάνει μια αναπάντεχη ανακάλυψη.

6. Ο αμείλικτος βυθός

Καθώς φανερώνονται τα κίνητρα πίσω από την κρίση κι αρχίζει η εκκένωση, ο Κάλβιν, η οικογένειά του και η Φόντα καταστρώνουν ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο για να σώσουν την πόλη.