Ολοκληρώθηκε η εντυπωσιακή βιοκλιματική ανάπλαση του ΥΠΕΘΑ με την υπογραφή Βαρώτσου.

Η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του ΥΠΕΘΑ συμπληρώνεταιμε τη νέα βιοκλιματική Βόρεια Όψη του κεντρικού κτιρίου, σε συνέχεια των εγκαινίων της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου και της βιοκλιματικής πρόσοψης της κεντρικής εισόδου του ΥΠΕΘΑ, καθώς και της παρουσίασης της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης. Δύο μεγάλων και πρωτότυπων έργων, των οποίων η σχεδίαση φέρει την υπογραφή του Έλληνα Γλύπτη, Καθηγητή της Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστα Βαρώτσου. Η ανάπλαση της Βόρειας Όψης πραγματοποιήθηκε με ευγενική δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Με την καθοδήγηση του κ. Βαρώτσου και της συνεργάτιδάς του, αρχιτέκτονος μηχανικού Χρυσάνθης Ασπρουλοπούλου, περατώνεται με τη Βόρεια Όψη τόσο η αρχιτεκτονική όσο και η βιοκλιματική διαμόρφωση του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΘΑ, η οποία περιορίζει την ενεργειακή κατανάλωση και βελτιώνει τις συνθήκες για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτό.

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτήθηκε η τοποθέτηση 1.308 τεμαχίων περσίδων από αλουμίνιο, η τοποθέτηση πάνω από 31.200 τετραγωνικών μέτρων υλικού θερμομόνωσης πάχους 10 εκατοστών, η μετακίνηση και κάλυψη 700 εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, η αντικατάσταση 2.400 μέτρων αντικεραυνικής προστασίας, η αντικατάσταση 3.000 μέτρων υδρορροών και η ανακατασκευή 3.000 τετραγωνικών μέτρων πεζοδρομίων.

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Στο έργο δεσπόζουν τα κατακόρυφα στοιχεία από λευκές περσίδες αλουμινίου, τοποθετημένες σε ρυθμό πύκνωσης και αραίωσης δημιουργώντας μια οπτική αίσθηση νοητής κιονοστοιχίας, που δίνει στο κτίριο μια αυστηρή δομή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό έργο της ανάπλασης ολοκληρώνεται από τον νέο αρχιτεκτονικό φωτισμό. Η μελέτη του φωτισμού, ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του κ. Βαρώτσου με την κα. Ελευθερία Ντεκώ, υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης των Αθηνών και του Ναού του Ποσειδώνα, στο Σούνιο. Τα φώτα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάδειξη της στιβαρότητας και της αρμονίας του κτιρίου, είναι από τα πιο σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικά, ενώ έχουν προβλεφθεί ειδικά προγραμματισμένα σενάρια φωτισμού, τα οποία επιτρέπουν στο κτίριο να «συμμετέχει» οπτικά σε εθνικές επετείους ή σημαντικές εκδηλώσεις.

Το συνολικό έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του ΥΠΕΘΑ συμπληρώνει ακόμη η διαμόρφωση των χώρων πρασίνου στο σύνολο του Στρατοπέδου «Αλέξανδρου Παπάγου». Συγκεκριμένα, διάσπαρτοι χώροι στάθμευσης οχημάτων καταργήθηκαν και έδωσαν τη θέση τους σε χώρους πρασίνου. Στα ήδη υπάρχοντα 1.700 δέντρα, διαφόρων τύπων, αναμένεται να προστεθούν επιπλέον 300, δημιουργώντας έναν μικρό «πνεύμονα» πρασίνου, στην καρδιά της πόλης. Παράλληλα, έχουν ασφαλτοστρωθεί οι κύριες οδικές προσβάσεις του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ» και θα σημανθούν οι ελεύθεροι χώροι. Τέλος, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ανακαίνιση όλων των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων του κεντρικού κτιρίου, με σκοπό τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και τη μετατροπή του ΥΠΕΘΑ σε ένα από τα πιο σύγχρονα λειτουργικά και καλαίσθητα Υπουργεία.