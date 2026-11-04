Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μια Γυναίκα».
Όταν η Μαρίνα μαθαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της δηλώνει στο γιατρό της ότι πρέπει να ζήσει για τα παιδιά της…
Ο Κωστής κι η Ελισάβετ μαζεύουν την Εύα απ’ την αστυνομία. Η Ελισάβετ της επιτίθεται και τη διώχνει απ’ το αυτοκίνητο.
Συγκρούονται έντονα οι τρεις τους. Η Μαρίνα δικαιολογείται στα παιδιά για την νυχτερινή απουσία της στο νοσοκομείο, ενώ η Ελισάβετ κατηγορεί τον εαυτό της για τα λάθη της.
«Μια Γυναίκα»: Νέο επεισόδιο απόψε στις 22:00
Τα παιδιά περνούν ωραία με τον Μάρκο που τα φροντίζει και τηρεί όλες τις οδηγίες της Μαρίνας. Η Εύα βασανίζεται από ενοχές για το θάνατο του Νίκου.
Η Ξένια ενοχλείται απ’ το συνεχές ενδιαφέρον του Γιάννη για τη Μαρίνα. Η Μαρίνα νιώθει αδιέξοδο όταν συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της.
{https://www.youtube.com/watch?v=8k-A3_vpJm8}
Ο Κυριάκος δίπλα της, αποφασισμένος να τη στηρίξει. Η Μαρίνα μιλά στην Ελένη για το θέμα της φύλαξης των παιδιών κατά τη νοσηλεία της. Εκείνη επιμένει, πως πρέπει να μιλήσει στη μητέρα της. Ο Κωστής επιστρέφει προσβεβλημένος τον ανώνυμοι φάκελο με τα χρήματα στον Σταύρο, που τα αρνείται, αφού δεν τα έστειλε εκείνος.
Σχέσεις στα άκρα…
{https://www.youtube.com/watch?v=LiYbe_gKCiw}
Παιχνίδια με τα παιδιά
{https://www.youtube.com/watch?v=cdhcElAqILQ}
Ο Κωστής δεν μπορεί να καταλάβει
{https://www.youtube.com/watch?v=AdYUvqrS4o4}
Η Μαρίνα σε αδιέξοδο
{https://www.youtube.com/watch?v=TpRIyFIzOek}