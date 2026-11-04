Νέο επεισόδιο, απόψε στις 22:00.

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μια Γυναίκα».

Όταν η Μαρίνα μαθαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της δηλώνει στο γιατρό της ότι πρέπει να ζήσει για τα παιδιά της…

Ο Κωστής κι η Ελισάβετ μαζεύουν την Εύα απ’ την αστυνομία. Η Ελισάβετ της επιτίθεται και τη διώχνει απ’ το αυτοκίνητο.

Συγκρούονται έντονα οι τρεις τους. Η Μαρίνα δικαιολογείται στα παιδιά για την νυχτερινή απουσία της στο νοσοκομείο, ενώ η Ελισάβετ κατηγορεί τον εαυτό της για τα λάθη της.

«Μια Γυναίκα»: Νέο επεισόδιο απόψε στις 22:00

Τα παιδιά περνούν ωραία με τον Μάρκο που τα φροντίζει και τηρεί όλες τις οδηγίες της Μαρίνας. Η Εύα βασανίζεται από ενοχές για το θάνατο του Νίκου.

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Η Ξένια ενοχλείται απ’ το συνεχές ενδιαφέρον του Γιάννη για τη Μαρίνα. Η Μαρίνα νιώθει αδιέξοδο όταν συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της.

{https://www.youtube.com/watch?v=8k-A3_vpJm8}

Ο Κυριάκος δίπλα της, αποφασισμένος να τη στηρίξει. Η Μαρίνα μιλά στην Ελένη για το θέμα της φύλαξης των παιδιών κατά τη νοσηλεία της. Εκείνη επιμένει, πως πρέπει να μιλήσει στη μητέρα της. Ο Κωστής επιστρέφει προσβεβλημένος τον ανώνυμοι φάκελο με τα χρήματα στον Σταύρο, που τα αρνείται, αφού δεν τα έστειλε εκείνος.

Σχέσεις στα άκρα…

{https://www.youtube.com/watch?v=LiYbe_gKCiw}

Παιχνίδια με τα παιδιά

{https://www.youtube.com/watch?v=cdhcElAqILQ}

Ο Κωστής δεν μπορεί να καταλάβει

{https://www.youtube.com/watch?v=AdYUvqrS4o4}

Η Μαρίνα σε αδιέξοδο

{https://www.youtube.com/watch?v=TpRIyFIzOek}