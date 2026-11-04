Η Xiaomi γίνεται η 36η μάρκα που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Vision Gran Turismo».

Η Xiaomi διοργάνωσε στο Μόναχο της Γερμανίας το Xiaomi Vision Gran Turismo Experience Event, παρουσιάζοντας το σχεδιαστικό της όραμα για το hypercar του μέλλοντος. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο πρωτότυπο αυτοκίνητο Xiaomi Vision Gran Turismo, στη φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό του, καθώς και σε διαδραστικές εμπειρίες εικονικής οδήγησης του Xiaomi Vision Gran Turismo στο Gran Turismo 7.

Ο Jean-Arthur Madelaine, Head of Design του Xiaomi Europe R&D and Design Center της Xiaomi Auto, παρουσίασε στους καλεσμένους το σχεδιαστικό όραμα πίσω από το πρωτότυπο αυτοκίνητο, εξηγώντας πώς η Xiaomi επαναπροσδιορίζει τα όρια του σχεδιασμού των hypercars. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να βιώσουν εικονικά την εμπειρία οδήγησης του Xiaomi Vision Gran Turismo μέσα από το Gran Turismo 7 και να δοκιμάσουν τις οδηγικές τους ικανότητες στο Gran Turismo 7 Challenge.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της εκδήλωσης ήταν το VGT Fastest Lap Challenge, στο οποίο ο Moritz Löhner ξεχώρισε σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο 1:23.236, εξασφαλίζοντας μία αποκλειστική εμπειρία Xiaomi Racetrack Experience στην πίστα του Nürburgring. Οι υπόλοιποι νικητές έλαβαν πακέτα με συλλεκτικά προϊόντα Gran Turismo 7.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε μέλη της κοινότητας της Xiaomi, δημιουργούς περιεχομένου και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης από τους χώρους του gaming, της τεχνολογίας, της αυτοκίνησης και του lifestyle, από τη Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ελλάδα και άλλες. Πέρα από τις εμπειρίες εικονικών αγώνων ταχύτητας, η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων.

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Οι σημαντικότερες στιγμές της εκδήλωσης

Σχεδιαστικό όραμα: Παρουσίαση του Xiaomi Vision Gran Turismo, με πληροφορίες και αναλύσεις από τον Jean-Arthur Madelaine, Head of Design του Xiaomi Europe R&D and Design Center.

Παρουσίαση του Xiaomi Vision Gran Turismo, με πληροφορίες και αναλύσεις από τον Jean-Arthur Madelaine, Head of Design του Xiaomi Europe R&D and Design Center. Εικονική οδήγηση: Δυνατότητα βιωματικής γνωριμίας με το Xiaomi Vision Gran Turismo μέσα από το Gran Turismo 7.

Δυνατότητα βιωματικής γνωριμίας με το Xiaomi Vision Gran Turismo μέσα από το Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 Challenge: Διαγωνισμός με ξεχωριστά έπαθλα, μεταξύ των οποίων μία αποκλειστική εμπειρία Xiaomi Racetrack Experience στην πίστα του Nürburgring.

Διαγωνισμός με ξεχωριστά έπαθλα, μεταξύ των οποίων μία αποκλειστική εμπειρία Xiaomi Racetrack Experience στην πίστα του Nürburgring. Δικτύωση: Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ μελών της κοινότητας της Xiaomi, δημιουργών περιεχομένου και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης από τους χώρους του gaming, της τεχνολογίας, της αυτοκίνησης και του lifestyle.

Η Xiaomi γίνεται η 36η μάρκα που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Vision Gran Turismo»

Το πρόγραμμα Vision Gran Turismo, που ξεκίνησε το 2013, προσκαλεί κορυφαίες μάρκες να σχεδιάσουν τα δικά τους πρωτότυπα αυτοκίνητα αποκλειστικά για τη σειρά Gran Turismo. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ορισμένες από τις σημαντικότερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, αναπτύσσοντας συνολικά 50 μοντέλα Vision Gran Turismo. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε μια μοναδική πλατφόρμα που συνδέει τον σχεδιασμό αυτοκινήτων, τη μηχανική και την κουλτούρα των εικονικών αγώνων ταχύτητας.

Η Xiaomi αποτελεί την 36η μάρκα και την πρώτη εταιρεία τεχνολογίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα Vision Gran Turismo. Το Xiaomi Vision GT πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Mobile World Congress (MWC) 2026 στη Βαρκελώνη, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Li Tianyuan, Chief Designer της Xiaomi Auto. Το αυτοκίνητο προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον της αυτοκινητοβιομηχανίας και των φίλων της αυτοκίνησης σε όλο τον κόσμο.

Στη συνέχεια, το φυσικό πρωτότυπο αυτοκίνητο παρουσιάστηκε στην έκθεση Auto China 2026 στο Πεκίνο. Με την ενσωμάτωσή του στο Gran Turismo 7, το Xiaomi Vision GT φτάνει στο επόμενο σημαντικό ορόσημο της πορείας του, περνώντας από το στάδιο του σχεδιαστικού πρωτοτύπου σε μια διαδραστική εμπειρία οδήγησης για τους λάτρεις του gaming παγκοσμίως.