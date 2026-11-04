Η Σάσα Μπάστα περιμένει κοριτσάκι και αποκάλυψε το όνομα που θα της χαρίσει.

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Σάσα Μπάστα, καθώς για δεύτερη φορά είναι έγκυος, περιμένοντας να φέρει στον κόσμο το νέο μέλος της οικογένειάς της.

Η γνωστή performer, μέσα από τις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αποκάλυψε ότι περιμένει κοριτσάκι, τονίζοντας ότι θα της χαρίσει δύο ονόματα.

«Μπορεί να είναι η δεύτερη φορά, αλλά πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου να πάνε όλα καλά», ανέφερε αρχικά η Σάσα Μπάστα και στη συνέχεια αποκάλυψε το όνομα του μωρού: «Είναι κορίτσαρος, κοριτσομάνα. Παιδιά, γερό, τυχερό και ευλογημένο να είναι και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, αλήθεια σου λέω. Το όνομα είναι από τη μαμά μου, Φανή και από το Τάμα μου Εφραιμία. Χρωστάω τώρα και έναν για τον μπαμπά του άντρα μου, πρέπει να κάνω και έναν γιο».

Η Σάσα Μπάστα μίλησε για τα σχόλια που δέχεται στα social media

Παράλληλα, στο σχετικό απόσπασμα, που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, η Σάσα Μπάστα, μιλάει για τα άσχημα σχόλια που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης της εγκυμοσύνης, τονίζοντας ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα, ωστόσο επιλέγει να μην την επηρεάζει το ίδιο.

«Είναι πολύ αισχρά και τα σχόλια που διάβασα: ‘Γιατί φοράω τακούνι’, ‘γιατί βγάζω την κοιλιά μου έξω’, ‘τι κοιλιά είναι αυτή’… Επειδή στην προηγούμενή μου εγκυμοσύνη αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα με το bullying που μου έκαναν, δεν περίμενα ότι και σε αυτή την εγκυμοσύνη θα το άφηνα να με ακουμπήσει. Είπα αυτή τη φορά ότι ‘όχι, πες ό,τι θέλεις’ και αυτό το πράγμα ότι ‘κουνέλι θα γεννήσεις ή μωρό’, τι να απαντήσω; Και το λένε γυναίκες, αυτό είναι το χειρότερο της υπόθεσης».

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