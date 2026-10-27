Η Εβίτα Ξηντάρα η πρώτη έγκυος αθλήτρια που η ΑΕΚ ανανέωσε το συμβόλαιό της.

Σε μια σημαντική κίνηση για τη στήριξη των αθλητριών της προχώρησε η ΑΕΚ στο βόλεϊ γυναικών, αφού θα ανανεώνει τα συμβόλαια όσων κυοφορούν στο τελευταίο έτος της συνεργασίας τους με τον σύλλογο και θέσπισε επίδομα εγκυμοσύνης.

Η αρχή έγινε με την Εβίτα Ξηντάρα, η οποία περιμένει το νέο μέλος της οικογένειάς της. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου της 33χρονης λίμπερο για άλλον ένα χρόνο. Παράλληλα, με τη στήριξη του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, η Ερασιτεχνική ανακοίνωσε νέα μέτρα για τη στήριξη της μητρότητας στο βόλεϊ γυναικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκε ότι θα γίνεται ετήσια ανανέωση των συμβολαίων των αθλητριών του τμήματος που κυοφορούν το τελευταίο χρόνο της συνεργασίας τους με τον σύλλογο. Επιπλέον, καθιερώνεται επίδομα εγκυμοσύνης για κάθε αθλήτρια, για τη διάρκεια της αποχής της από τους αγώνες, ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης του συμβολαίου της.

«Η Εβίτα Ξηντάρα παραμένει μέλος της κιτρινόμαυρης οικογένειας, έχοντας την ΑΕΚ στο πλευρό της, μέσα και έξω από το γήπεδο. Εβίτα, σου ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και κάθε ευτυχία σε αυτή τη νέα, όμορφη διαδρομή της ζωής σου!», είναι το μήνυμα της ΑΕΚ προς την 33χρονη.

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Εβίτα Ξηντάρα: Κίνηση γεμάτη αγάπη και ουσία

Τη Δευτέρα, η ΑΕΚ προανήγγειλε αυτή την απόφαση με ένα μήνυμα της Εβίτα Ξηντάρα, στο οποίο υπογράμμιζε πως ο σύλλογος προχωρά σε «μια κίνηση γεμάτη αγάπη και ουσία», η οποία σημαίνει πολλά για την ίδια και όλες τις γυναίκες.

«Ο αθλητισμός μου έμαθε να παλεύω, να ονειρεύομαι και να μην τα παρατάω ποτέ. Όμως, υπάρχουν στιγμές που η ζωή σου χαρίζει ένα όνειρο μεγαλύτερο από κάθε νίκη: το θαύμα της μητρότητας. Και σε αυτή τη νέα διαδρομή, το πιο όμορφο συναίσθημα είναι να ξέρεις πως δεν είσαι μόνη. Πως υπάρχουν άνθρωποι που σε αγκαλιάζουν, σε στηρίζουν και σου αποδεικνύουν πως η οικογένεια δεν σταματά στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου», ανέφερε ακόμα στο μήνυμά της η 33χρονη αθλήτρια.

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