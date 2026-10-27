Εμπλουτίζεται το καστ της σειράς «Χάρι Πότερ».

Τρία νέα πρόσωπα στο καστ του «Χάρι Πότερ» ανακοίνωσαν οι δημιουργοί της σειράς του HBO. Πρόκειται για τους γονείς του κεντρικού ήρωα και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας Γουέσλι.

Ο Τζάσπερ Τάλμποτ και η Χάνα Τσιν θα υποδυθούν τον Τζέιμς και τη Λίλι Πότερ αντίστοιχα. Επίσης, ο Χάρι Γκίλμπι θα ενσαρκώσει τον ρόλο του Τσάρλι Γουέσλι, του δεύτερου γιου της Μόλι και του Άρθουρ Γουέσλι.

Στις ταινίες που βασίστηκαν στη σειρά βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ήταν περιορισμένες οι εμφανίσεις των γονιών του Χάρι Πότερ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τον Βόλντεμορτ. Όσο για τον Τσάρλι Γουέσλι, ο χαρακτήρας δεν εμφανίστηκε σε καμία από τις ταινίες.

«Η μαγική οικογένεια μεγαλώνει», ανέφερε η ανάρτηση με την οποία ανακοινώθηκαν τα τρία νέα μέλη του καστ.

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Χάρι Πότερ: Πρεμιέρα τα Χριστούγεννα

Ο πρώτος κύκλος της τηλεοπτικής σειράς του HBO, «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος», θα κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα.

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