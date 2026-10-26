Οι κατηγορούμενοι για τα «στημένα» στο μπάσκετ περίμεναν να ασκηθεί η δίωξη για το «Χωριάτικο» προκειμένου να μάθουν την τύχη τους.

Πολλές οι… επιτυχίες της Αστυνομίας τις τελευταίες ημέρες με αποτέλεσμα να «μπλοκάρουν» για ώρες οι απολογίες των κατηγορουμένων για τους «στημένους» αγώνες στο μπάσκετ.

Και αυτό γιατί ο εισαγγελέας που ήταν αρμόδιος να γνωμοδοτήσει για το εάν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι, έπρεπε να φύγει για να πάει σε άλλο κτίριο των δικαστηρίων και να ασκήσει την ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση του «Χωριάτικου».

Έτσι, οι κατηγορούμενοι για τους «στημένους» αγώνες περίμεναν με τις ώρες να ασκηθεί η δίωξη για το «Χωριάτικο» για να πληροφορηθούν ποια θα είναι η δική τους τύχη… Φαίνεται πως δεν αντέχει ούτε η Δικαιοσύνη τις τόσες επιτυχίες της Αστυνομίας!!!!

Ντ.Τ.