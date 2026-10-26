Για τις παρασκηνιακές συζητήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ρεπορτάζ (Παραπολιτικά και Απογευματινή) για συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν διαψευστεί επί της ουσίας από την Χαριλάου Τρικούπη. Αλλά ούτε έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και ειδικά στη δεξιά, αντιΣΥΡΙΖΑ πτέρυγα.

Εχουν κεραυνοβοληθεί, δεν θέλουν να προκαλέσουν εσωκομματικό πρόβλημα και περιμένουν. Αλλο τι λέγεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εκεί εκφράζεται εκνευρισμός και η απορία πώς και από ποιους παίρνονται οι αποφάσεις στρατηγικής.

Εννοείται ότι η αφωνία δεν θα κρατήσει πολύ.

Α.