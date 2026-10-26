Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Χειροπέδες σε έναν ανήλικο και σε έναν 20χρονο πέρασαν το βράδυ της Κυριακής (25/10) αστυνομικοί στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα Κέρκυρας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, οι δύο συλληφθέντες επέβαιναν σε ΙΧ φορτηγό. Οι αστυνομικοί τους έκαναν σήμα για έλεγχο, όμως εκείνοι επιχείρησαν να ξεφύγουν κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, ακόμα και προς τους αστυνομικούς.

Όταν ακινητοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ήταν ανήλικος, χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια μέθης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ και ο πατέρας του ανηλίκου κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.