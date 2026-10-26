Το ΤΕΕΜ σπεύδει στην Κερατέα για να ελεγχθεί το ύποπτο αντικείμενο.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στην Κερατέα έπειτα από τον εντοπισμό αντικειμένου που κρίθηκε ύποπτο.

Στο σημείο, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, κλήθηκαν να μεταβούν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσουν το αντικείμενο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έχει εντοπιστεί μια ύποπτη βαλίτσα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου που κρίθηκε ότι πρέπει να ελεγχθεί πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Μεγάλου Αλεξάνδρου.