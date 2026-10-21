Άνοιξαν οι δρόμοι που είχαν κλείσει στον Πειραιά.

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στον Πειραιά, καθώς διαπιστώθηκε ότι η βαλίτσα που προκάλεσε ανησυχία δεν περιείχε κάτι ύποπτο.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έσπευσε στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραολή Δημητρίου, προκειμένου να εξετάσει τη βαλίτσα που θεωρήθηκε ύποπτη, με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.

Όταν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό το σημείο του Πειραιά.

Πειραιάς: Στιγμιότυπα από τον έλεγχο στην «ύποπτη» βαλίτσα

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Φωτ.: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ