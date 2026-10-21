Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου σήμερα έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 2.030.000 ευρώ κλήρωσε σήμερα το λαϊκό λαχείο και στην 42η κλήρωση ο τυχερός αριθμός είναι: 34481 της 5ης σειράς με στοιχείο Α.

Ο σημερινός τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί και έχουμε τζακ ποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα είναι 2.130.000 ευρώ.

Ο αριθμός 74378 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν 1.000 ευρώ. Επίσης 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί κερδίζουν από 100 ευρώ ο καθένας και 200 αριθμοί από 50 ευρώ.

Από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 1,3,5,7 και 9.

Δείτε εδώ την κλήρωση

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