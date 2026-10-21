Ποιος ήταν ο προορισμός του παγιδευμένου σακιδίου και ποιος θα το παραλάμβανε από την πολυκατοικία της Ακαδημίας Πλάτωνος, αν δεν είχε προηγηθεί η καταγγελία; Τα σενάρια των Αρχών

Σε παζλ για δύσκολους λύτες εξελίσσεται η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στην Ακαδημία Πλάτωνος. Όλα συνέβησαν στην οδό Πλάτωνος 142 σε είσοδο πολυκατοικίας όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να ελέγξουν μια τσάντα για την οποία είχε προηγηθεί ενημέρωση στις Αρχές ότι περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Στο σημείο έσπευσαν ένας 44χρονος ανθυπαστυνόμος από τους Αμπελοκήπους και μια 23χρονη ειδική φρουρός από τα Εξάρχεια προκειμένου να απομακρύνουν το σακίδιο. Ανοίγοντας όμως το σακίδιο για τον τυπικό έλεγχο, η υπόθεση πήρε απρόβλεπτη τροπή καθώς σημειώθηκε ισχυρότατη έκρηξη.

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Από την σφοδρότητα της έκρηξης και το ωστικό κύμα τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί με τον 44χρονο ανθυπαστυνόμο σε πιο σοβαρή κατάσταση χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του ενώ τραυματίες χωρίς να εμπνέει ανησυχία η υγείας τους είναι ο διαχειριστής και ένας ακόμη ένοικος από την πολυκατοικία που ειδοποίησαν τις αρχές για τον εντοπισμό του σακιδίου με τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο 44χρονος ανθυπαστυνόμος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο μάτι και μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες διακομίστηκαν στον Ευαγγελισμό με τραύματα στα άκρα και το πρόσωπο.

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H εικόνα του εκρηκτικού μηχανισμού

Στο σημείο βρέθηκαν πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών), οι οποίοι συνέλεξαν υπολείμματα του μηχανισμού και πραγματοποίησαν ελέγχους στην πολυκατοικία, χωρίς να εντοπίσουν άλλο ύποπτο αντικείμενο ή παρόμοιο μηχανισμό. Παράλληλα, άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζουν τα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής σύνθεση και ο τρόπος ενεργοποίησης του εκρηκτικού μηχανισμού. Βάσει των υπολείμματων του μηχανισμού προκύπτει ότι αυτός περιλάμβανε μπουτόν, πλακέτα, ελατήρια και στοιχεία που παραπέμπουν σε θήκη ή εξάρτημα ηλεκτρονικής συσκευής, στο εσωτερικό του οποίου πιθανολογείται ότι βρισκόταν η εκρηκτική ύλη.

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Το τηλεφώνημα που οδήγησε στο σημείο της έκρηξης

Το νήμα της υπόθεσης ξεκινά από την ενημέρωση της Αστυνομίας για την ύπαρξη σακιδίου με ναρκωτικά στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο διαχειριστής του κτιρίου ανέφερε ότι η τσάντα περιείχε ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για να ελέγξουν το περιεχόμενο. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, όμως, ο εκρηκτικός μηχανισμός που βρισκόταν σε σακούλα στο κάτω μέρος του σακιδίου πυροδοτήθηκε και εξερράγη, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και τραυματίζοντας όσους βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Ο μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στο κάτω μέρος της τσάντας οπότε και δεν έγινε εξαρχής αντιληπτός από τους αστυνομικούς που κλήθηκαν για την απομάκρυνση της. Το γεγονός ότι το σακίδιο φέρεται να περιείχε τόσο ναρκωτικές ουσίες όσο και εκρηκτικό μηχανισμό αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που προβληματίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Ποιος άφησε το σακίδιο και για ποιον προοριζόταν;

Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της έρευνας. Ποιος μετέφερε το σακίδιο στην πολυκατοικία; Πόσο χρόνο παρέμεινε εκεί; Υπήρχε συγκεκριμένος παραλήπτης ή επρόκειτο για αντικείμενο που θα μπορούσε να καταλήξει στα χέρια οποιουδήποτε; Αν και στην αρχή υπήρχαν υποψίες τυχόν υπόθεσης τρομοκρατίας όσο περνάει η ώρα το σενάριο αυτό απομακρύνεται και οι αρχές εστιάζουν τόσο στο σακίδιο όσο και στο γεγονός ότι είχε μέσα πέρα από ναρκωτικά και έκρηκτικό μηχανισμό.

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Οι αρμόδιοι που έχουν αναλάβει τον κύκλο ερευνών καλούνται να ανασυνθέσουν τη διαδρομή της τσάντας, να εξετάσουν ποιοι είχαν πρόσβαση στον χώρο και να διαπιστώσουν αν το περιεχόμενό της συνδέεται με συγκεκριμένη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα. Εξίσου σημαντικό είναι να εξακριβωθεί αν ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί με σκοπό να πλήξει συγκεκριμένο πρόσωπο ή αν η έκρηξη θα μπορούσε να τραυματίσει οποιονδήποτε άνοιγε ή μετακινούσε την τσάντα. Μέχρι να απαντηθούν τα κρίσιμα ερωτήματα, κανένα από αυτά τα ενδεχόμενα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Παράλληλα «κλειδώνει» το σενάριο πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού οπότε αναζητείται το πρόσωπο που είχε στα χέρια του τον πυροκροτητή και τον ενεργοποίησε μόλις οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να επεξεργάζονται το περιεχόμενο της τσάντας.

Εξίσου περίεργο σύμφωνα με τις αρχές είναι το γεγονός ότι στο σακίδιο υπήρχαν ναρκωτικές ουσίες και ζυγαριά ακριβείας όμως ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν επιμελώς κρυμμένος στο πάτο της τσάντας όποτε δεν θα γινόταν αντιληπτός από τον διανομέα ή τον παραλήπτη της εκτός αν το ήξερε. Αυτή η λεπτομέρεια είναι ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται ενδελεχώς. Ήταν το σακίδιο μέρος μιας συναλλαγής; Συνδεόταν με πρόσωπα που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών;

Οι απαντήσεις θα εξαρτηθούν από τα ευρήματα της αυτοψίας, την εξέταση των υπολειμμάτων του μηχανισμού και τη διασταύρωση των καταθέσεων όσων βρίσκονταν στην πολυκατοικία. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων από τη στιγμή που εντοπίστηκε το σακίδιο έως τη στιγμή της έκρηξης.

Απομακρύνεται το σενάριο της τρομοκρατίας

Κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετέβη αρχικά στο σημείο, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αποχώρησε καθώς το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας έχει προσωρινά αποκλειστεί. Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο του κοινού ποινικού δικαίου.

Το γεγονός ότι ο διαχειριστής που επικοινώνησε με τις Αρχές για την τσάντα συγκαταλέγεται στους τραυματίες σύμφωνα με πληροφορίες δείχνει ότι δεν υπάρχει τρομοκρατική χροιά. Σύμφωνα με τις αρχές τη δεδομένη στιγμή η έρευνα δεν αφορά μόνο το πώς ενεργοποιήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, αλλά και το γιατί βρέθηκε μέσα σε μια τσάντα με ναρκωτικές ουσίες, ποιος την τοποθέτησε στο συγκεκριμένο σημείο και ποια ήταν η πραγματική διαδρομή της.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να συμβάλουν στην εξακρίβωση της σύνθεσης του μηχανισμού και του τρόπου ενεργοποίησής του. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η τσάντα πυροδοτήθηκε μόλις έφτασε στα χέρια των αστυνομικών.