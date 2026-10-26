Ως βασική εναλλακτική για τη μετεγκατάσταση του τελωνείου προκρίνεται το Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας

Την απομάκρυνση του τελωνείου Καβάλας από τη σημερινή του θέση ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας, Γιάννη Παναγιωτίδη, και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του υπουργού στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με αντικείμενο την τοπική οικονομία, τις υποδομές και τις αναπτυξιακές προοπτικές.

«Ανταποκρινόμαστε από κοινού με την ΑΑΔΕ σε ένα πάγιο αίτημα των πολιτών της Καβάλας», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, διευκρινίζοντας ότι από την υφιστάμενη εγκατάσταση θα απομακρυνθούν το τελωνείο, οι χώροι ελέγχου και οι αποθήκες.

Ως βασική εναλλακτική για τη μετεγκατάσταση προκρίνεται το Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας. Όπως ανέφερε ο υπουργός, θα προηγηθούν αυτοψίες και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία θα προχωρήσει «εξαιρετικά σύντομα», χωρίς πάντως να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η παρουσία στο πεδίο, η καταγραφή των αναγκών και η υλοποίηση παρεμβάσεων. Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη αποκτά νόημα όταν διαχέεται σε κάθε γωνιά της χώρας, ενώ για τα υπόλοιπα ζητήματα που τέθηκαν παρέπεμψε σε συζητήσεις το επόμενο διάστημα, με συγκεκριμένες λύσεις και χρονοδιαγράμματα.

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου χαρακτήρισε την εξαγγελία για το τελωνείο ως την «είδηση της ημέρας» και τη σημαντικότερη ανακοίνωση για την περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτίδη, η Καβάλα προσπαθεί εδώ και τριάντα έως σαράντα χρόνια να απεγκλωβιστεί από τη λειτουργία του τελωνείου στη σημερινή του θέση. Ο ίδιος εξέφρασε ικανοποίηση για την προοπτική σύντομης μεταφοράς του σε κτίρια του ΒΙΟΠΑ και ευχαρίστησε τον υπουργό.

Αναφερόμενος στη σύσκεψη, σημείωσε ότι δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά ζητήματα που απασχολούν την τοπική οικονομία και ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα. Η οριστικοποίηση του χώρου και η ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος παραμένουν τα επόμενα βήματα, μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών που προανήγγειλε ο υπουργός κατά τη συνάντηση στο Επιμελητήριο.