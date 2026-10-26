Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 5,7% σε ετήσια βάση.

Με ηπιότερους ρυθμούς συνεχίζεται η άνοδος των τιμών πώλησης κατοικιών στην Ελλάδα, ενώ τα ενοίκια εμφανίζουν σημάδια σταθεροποίησης σε πανελλαδικό επίπεδο. Ωστόσο, Αττική και Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να καταγράφουν αυξήσεις, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ περιοχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη τιμών SPI του Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 5,7% σε ετήσια βάση, έναντι 10% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αντίθετα, οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης παρέμειναν αμετάβλητες πανελλαδικά, μετά την περσινή αύξηση 7,2%.

Αυξήσεις στις τιμές πώλησης και ενοικίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι τιμές πώλησης ενισχύθηκαν κατά 5%, έναντι 8,8% πέρυσι, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν επίσης κατά 5%. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε αύξηση 6,7% στις πωλήσεις και 5,3% στις ενοικιάσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της ανοδικής τάσης με χαμηλότερη ένταση.

Τα Νότια Προάστια της Αθήνας διατηρούν την πρωτιά στις τιμές πώλησης, με 4.257 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν οι Κυκλάδες με 4.091 ευρώ. Στις ακριβότερες περιοχές περιλαμβάνονται επίσης τα Βόρεια Προάστια, η Λευκάδα και τα Χανιά.

Στον αντίποδα, η Καστοριά παραμένει η οικονομικότερη περιοχή της χώρας, με 577 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν Κοζάνη, Φλώρινα, Κιλκίς και Καρδίτσα.

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Πού βρίσκονται τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ενοίκια

Στην ενοικίαση, τα Νότια Προάστια βρίσκονται επίσης στην κορυφή, με 13,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 12,2 ευρώ στον Δήμο Αθηναίων και στις Κυκλάδες. Το Κιλκίς καταγράφει τη χαμηλότερη τιμή, στα 4,8 ευρώ.

Στην Αττική, η Βουλιαγμένη παραμένει η ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, με 7.442 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αλλά και για ενοικίαση, με 22,4 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις πωλήσεις εμφανίζει η Νέα Φιλαδέλφεια με 23,4%, ακολουθούμενη από τη Δροσιά με 22,9% και τη Νέα Πεντέλη με 21,3%. Στα ενοίκια, πρωταγωνιστεί η Καισαριανή με άνοδο 25,7%.

Στη Θεσσαλονίκη, ακριβότερη περιοχή αγοράς παραμένει η Καλαμαριά, με 3.243 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το Ωραιόκαστρο καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών πώλησης, κατά 27,2%, ενώ η Επανομή πρωτοστατεί στις αυξήσεις ενοικίων, με 30,5%.

Τέλος, σύμφωνα με την IMS-FC, αυξάνεται το ποσοστό χρηματοδότησης της αξίας των ακινήτων μέσω στεγαστικών δανείων. Στα δάνεια 100.000 έως 150.000 ευρώ, ο δείκτης Loan to Value ανήλθε στο 81,6%, από 72,6% πέρυσι.