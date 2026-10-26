«Αυτοί που μιλούσαν για ήττα, τώρα θα μιλήσουν για νίκη;», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο μετά τη νέα ανακοίνωση του State Department.

«Είναι ο ορισμός της μικροψυχίας και της αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης για τη συμφωνία της Μονής Σινά με την Αίγυπτο.

Σχετικά με την ανακοίνωση του State Department για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρώτησε «πόσες φορές έχουμε ακούσει από την αντιπολίτευση αναφορές για εθνικές ήττες και τώρα η απάντηση ήταν σαφής». «Αυτοί που μιλούσαν για ήττα, τώρα θα μιλήσουν για νίκη; Και αυτή η αντίδραση και όλες οι επίσημες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντάσσονται με τη νομιμότητα, με το διεθνές δίκαιο της Θάλασσας και αποτελούν απάντηση σε όσους προσπαθούν να βρουν ήττες», πρόσθεσε.

«Γνωστή τακτική της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων όταν ξεσπάει μια υπόθεση να προσπαθούν να της προσδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Θυμάστε μέχρι και για παιδεραστές. Απίστευτα άλματα. Σε λίγο θα ακούσουμε ότι μπορεί κάποιος που παρήγγειλε πίτσες από τη γνωστή αλυσίδα, να έχει σχέση με την υπόθεση. Το μείζον είναι ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης, ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Τι θα πει η δικαιοσύνη, το ξέρει μόνο η δικαιοσύνη. Επί των ημερών μας προχωράει και αυτή η υπόθεση. Ερευνώνται υποθέσεις, παιχνίδια και πριν το 2019. Αυτό σημαίνει ότι έχει ευθύνη και η προηγούμενη κυβέρνηση; Είναι σοβαρή η λογική της ευθύνης του ραντεβού; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά να λέγονται; Προφανώς δεν είναι και γι' αυτό ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στα κόμματα αυτά. Ως προς τον κ. Αυγενάκη, η νομοθετική ρύθμιση στην οποία αναφέρονται ήρθε πράγματι από τον κ. Αυγενάκη και εφαρμόστηκε κατόπιν αιτήματος και αφορούσε όρια και θητείες όλων των ομοσπονδιών», απάντησε σε ερώτηση για τα δημοσιεύματα που εμφανίζουν την κυβέρνηση να έχει σχέση με αυτούς που συνελήφθησαν για την υπόθεση του μπάσκετ. «Προσπάθεια που δείχνει απελπισία της αντιπολίτευσης. Είναι αχαρακτήριστη», συμπλήρωσε. Σε άλλη ερώτηση για την φωτογραφία του κ. Μαυραγάνη που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα, δήλωσε πως είναι μια άσχετη σύνδεση ενός ραντεβού που δεν γνωρίζει αν έγινε το 2021 και δεν έχει καμία σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση. «Ακόμα και να δεχθούμε ότι έγινε το ραντεβού με κάποιον στο Μέγαρο Μαξίμου, η ευθύνη μέσω της συνάντησης είναι μια ακροβασία που δεν πρόκειται να συμμετέχουμε», σημείωσε.

Σχετικά με όσα είπε ο Γ. Γεραπετρίτης περί ενημέρωσης της Τουρκίας για το καλώδιο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Έχει απαντήσει ο υπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Είναι κρίσιμο να διαχωρίσουμε. Άλλο η αίτηση για έκδοση άδειας και άλλο η ενημέρωση. Άδεια ζητήθηκε μόνο από τις ελληνικές αρχές. Ούτε πρόκειται να ζητηθεί από κανένα άλλο κράτος. Γιατί όταν αιτούμαι αδείας σημαίνει ότι αναγνωρίζω τη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους όπου κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί με καμία άλλη χώρα πέραν από ελληνικής αρχής. Το άλλο είναι η απλή ενημέρωση. Ακολουθείται η διαδικασία απλής ενημέρωσης όπως γίνεται σε κάθε τέτοιο έργο γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει καμία νομική συνέπεια. Είναι λάθος να τα μπλέκουμε μεταξύ τους. Θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για αυτά τα έργα απλής ενημέρωσης, κάτι που δεν παράγει καμία συνέπεια».

Σε επόμενη ερώτηση ποιος θα κάνει την ενημέρωση και πώς απαντάει η κυβέρνηση σε όσα είπε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Θα γίνει με βάση όσα προβλέπονται σε κάθε τέτοιο έργο και σύμφωνα με όσα συμβαίνουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις από τις αναδόχους εταιρείες. Τώρα ως προς τον πρώην πρωθυπουργό, και εδώ οι τίτλοι και οι ερμηνείες που δίνουν κάποιοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σεβόμαστε απολύτως τον πρώην πρωθυπουργό και ακούμε με πολλή μεγάλη προσοχή τα όσα λέει και τις παραινέσεις του. Κάθε φορά, ειδικά για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και κρατάω και το κλείσιμο της ομιλίας του όπου καλεί τους πάντες και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε , σε ενότητα και ομοψυχία. Εγώ εκεί θέλω να μείνω».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για την κοινή παρουσία των Κ. Καραμανλή, Α. Σαμαρά και Β. Μεϊμαράκη σε εκδηλώσεις αλλά όχι προ ημερών στην εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Καθόλου δεν έχουν γυρίσει την πλάτη τους, ούτε ο κ. Μεϊμαράκης ο οποίος συναντήθηκε προ ημερών με τον πρωθυπουργό. Ο Κώστας Καραμανλής ποτέ δεν έχει πει κάτι εναντίον της παράταξης ή της ενότητάς της, εκφράζει τις θέσεις του, τις απόψεις του με έναν κόσμιο τρόπο και πάντοτε τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Και ο κ. Σαμαράς διεγράφη από τη ΝΔ, μια εξέλιξη που καθόλου ευχάριστη δεν ήταν αλλά ήταν αναπόφευκτη. Άρα μη βάζουμε τρεις πρώην προέδρους της ΝΔ, δύο εκ των οποίων ήταν και πρώην πρωθυπουργοί, στην ίδια μοίρα ή στο ίδιο τσουβάλι».

«Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη πολιτική. Η Ευρώπη έχει ξεκάθαρη θέση. Οι ΗΠΑ κάνουν τις δικές τους επιλογές. Αυτές οι ακροβασίες δεν αποτελούν σοβαρή συζήτηση», απάντησε σε ερώτηση για την συμφωνία των ΗΠΑ να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο.

Για το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο με το οποίο προέτρεψε τους σινεφίλ να δουν την ταινία «Ο νονός», ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως δεν ήταν ένα βίντεο που είχε ως κίνητρο μια νέα καριέρα του κ. Τσίπρα ως κριτικού κινηματογράφου. «Προσπάθησε να συνδέσει την εξάρθρωση κυκλωμάτων και υποθέσεων με έναν τρόπο αρνητικό με την κυβέρνηση, είτε με τη λογική της ευθύνης της συνάντησης ή της συνύπαρξης σε μια φωτογραφία. Αυτά που έχουμε ζήσει από το 2019 και διακινούνται και από κάποια μέσα και κατέληξαν στις εκλογές του 2023 και τώρα έχουμε τις δημοσκοπικές επιδόσεις. Εδώ τώρα τι λέει ο κ. Τσίπρας. Αντί να πιστωθεί στην κυβέρνηση ότι γίνεται επί των ημερών της η μία εξάρθρωση μετά την άλλη, το φοβερό και εξοργιστικό είναι ότι ο πρωθυπουργός που με τα δικά του νομοθετήματα έβγαλε νωρίτερα από τη φυλακή τον έναν εγκληματία μετά τον άλλο, κατηγορεί τον πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου λειτουργούν οι αρχές και οδηγούνται εγκληματίες στη δικαιοσύνη. Μόνο αν έχεις τόσο θράσος», πρόσθεσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=Swh1vxcz8Fw}

Αναλυτικά:

Για το βίντεο του Α. Τσίπρα

«Εντάξει, προφανώς δεν ήταν ένα βίντεο το οποίο είχε ως κίνητρο, τη νέα, μια νέα, έστω και ερασιτεχνική, καριέρα του κυρίου Τσίπρα ως κριτικού κινηματογράφου. Προσπάθησε με τον γνωστό τρόπο ο κύριος Τσίπρας να συνδέσει την εξάρθρωση κυκλωμάτων και υποθέσεων με έναν τρόπο αρνητικό με την Κυβέρνηση, είτε με τη λογική της ευθύνης της συνάντησης ή της συνύπαρξης σε μια φωτογραφία. Αυτά που έχουμε ζήσει από το 2019 και διακινούνται και από κάποια συγκεκριμένα μέσα και κατέληξαν στα εκλογικά αποτελέσματα του 2023 και τώρα έχουμε τις αντίστοιχες δημοσκοπικές επιδόσεις. Εδώ τώρα τι λέει ο κύριος Τσίπρας; Αντί να πιστωθεί στην Κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας γίνεται η μία εξάρθρωση μετά την άλλη κυκλωμάτων, εγκληματικών οργανώσεων, παρέθεσα στην αρχική μου εισήγηση τα στατιστικά, τα οποία είναι εντυπωσιακά, γιατί τη ΔΑΟΕ η δική μας κυβέρνηση τη σύστησε, τη στελέχωσε.

Αυτό το ελληνικό FBI που ειρωνεύονταν από την αντιπολίτευση. Αυτές οι 259 εγκληματικές οργανώσεις είναι μεγάλα ψάρια. Και πιάστηκαν από τη ΔΑΟΕ, αφού ερευνήθηκαν 1.510 υποθέσεις και 5.500 πρόσωπα. Αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Και έγινε από αυτήν την κυβέρνηση. Άρα αυτό πιστώνεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, δε χρεώνεται. Εκτός αν όλοι αυτοί μέχρι το 2019 ήταν μεταξύ σπιτιού και εκκλησίας και ξαφνικά έγιναν εγκληματίες μετά το 2019. Δε νομίζω. Απλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη σταμάτησε να τους κοιτάει. Το πιο φοβερό ξέρετε ποιο είναι; Και αυτό είναι και εξοργιστικό. Ο πρωθυπουργός, που με τα δικά του νομοθετήματα έβγαλε νωρίτερα από τη φυλακή τον έναν εγκληματία μετά τον άλλο, και αναφέρομαι στον νόμο που ονομάζεται νόμος Παρασκευόπουλου, για μένα αδίκως, είναι νόμος Τσίπρα και τον Ποινικό Κώδικα Τσίπρα, κατηγορεί τον πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου λειτουργούν οι αρχές, συστήνεται η ΔΑΟΕ, λειτουργεί αλλιώς η ΑΑΔΕ και οδηγούνται «εν δυνάμει», εντός εισαγωγικών το λέω το εν δυνάμει, γιατί η δικαιοσύνη θα τους κρίνει, εγκληματίες ή υπόλογοι στη δικαιοσύνη. Αυτά είναι ασύλληπτα και πρωτοφανή πράγματα. Και μόνο αν έχεις τόσο θράσος μπορείς να βγάζεις βίντεο ενώ ισχύει το εντελώς αντίθετο στην πραγματικότητα».

Για τη Μονή Σινά

«Κοιτάξτε, καταρχάς, πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά και του αιγυπτιακού κράτους, η οποία προφανώς θα δημοσιευτεί μόλις ολοκληρωθεί. Αλλά εδώ έχουμε το εξής παράδοξο: όχι και τόσο έκπληξη, δεν αποτελεί τόσο μεγάλη έκπληξη, αν δει κανείς την πρόσφατη, ειδικά, ιστορία της αντιπολίτευσης στη χώρα μας και των κομμάτων αυτών. Μιλάμε, καταρχάς, για μια εκκρεμότητα 1.500 ετών, η οποία επιλύεται. Και θα μπορούσε να έλεγε κανείς, ότι αν υπέρ αυτής της συμφωνίας ήταν μόνο η Κυβέρνηση ή αυτή η «κακιά» κατά την αντιπολίτευση, Νέα Δημοκρατία, θα είχε, έναν ή πολλούς λόγους, αυτή η «καλή», εντός πολλών εισαγωγικών, αντιπολίτευση να είναι καχύποπτη και να απευθύνει αυτά τα ερωτήματα χωρίς να αναγνωρίζει μια πολύ σημαντική ιστορικά εξέλιξη. Εδώ, όμως, έχουμε το εξής φοβερό: έχουμε δει να κάνουν αντιπολίτευση συνεχώς στη Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση ασκεί αντιπολιτευτικό λόγο, λογικό.

Στον Πρωθυπουργό, πέραν των ορίων της πολιτικής αντιπολίτευσης, με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, ύβρεις, τα έχουμε δει όλα. Στην Κυβέρνηση, επίσης τα έχουμε δει όλα. Σε ζητήματα εθνικά, το έχουμε δει κι αυτό πολλές φορές, διακινώντας και fake news, είτε για εθνικά θέματα, είτε πάνω σε τραγικά δυστυχήματα και τραγωδίες. Εδώ έχουμε μια εξέλιξη την οποία χαιρετίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου. Είδαμε σήμερα και τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος (σ.σ. Αυυστραλίας) και έρχεται η αντιπολίτευση και θέτει ερωτήματα, όχι εν είδει ερωτημάτων απλώς, με έναν ξεκάθαρο ρόλο αντιπολιτευτικό και μια ξεκάθαρη στάση εναντίωσης. Βάλτε τα δίπλα. Από τη μία, όλοι αυτοί που σας είπα. Τελευταία, βάλτε την Κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι η Κυβέρνηση έχει κάποιο λόγο, που δεν έχει κάποιο λόγο: υποστηρικτική ήταν στο να λυθεί μια εκκρεμότητα. Όλοι αυτοί χαιρετίζουν την εξέλιξη. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο ορισμός της μικροψυχίας και μιας αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση, που δεν οδηγεί πουθενά και μία από τις βασικές αιτίες που τα ποσοστά τους παραμένουν κολλημένα εκεί που βρίσκονται. Και θα συνεχίσουν να παραμένουν όσο είναι τόσο μικρόψυχοι και τόσο μίζεροι, ακόμα και σε ένα ζήτημα που θα έπρεπε να ενώνει και ενώνει όλον τον ελληνισμό».

Για την αντίδραση του state department για το Τουρκολιβυκό μνημόνιο

«Θέλετε να αρχίσω να σας απαριθμώ και να σας αναφέρω τη στάση της αντιπολίτευσης μετά την πρώτη ανακοίνωση του State Department; Πόσες φορές έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια από πολιτικούς που βρίσκονται στην αντιπολίτευση για εθνικές ήττες; Πόσες φορές τους έχετε ακούσει; Τώρα έχουμε μια άλλη απάντηση του State Department, όχι διαφορετική, δεν ήταν ότι η προηγούμενη υιοθετούσε κάτι παράνομο και ανυπόστατο, αλλά τώρα η απάντηση ήταν σαφής, πολύ παραπάνω σαφής. Αυτοί που μιλούσαν για εθνική ήττα, τώρα θα μιλήσουν για νίκη; Η γηπεδική τους λογική πώς ερμηνεύει αυτή την εξέλιξη; Καμία ανακοίνωση, έτσι; Χθες, δεν νομίζω, οι λαλίστατοι όλοι αυτοί της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛ.Α.Σ., των κομμάτων της ακροδεξιάς, όλοι όσοι έσπευσαν να βγάλουν ανακοινώσεις από το σύνολο σχεδόν του φάσματος του πολιτικού συστήματος, χθες ήταν Κυριακή. Και αυτή η αντίδραση και όλες οι επίσημες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντάσσονται, όχι απλώς με την Ελλάδα, συντάσσονται με τη νομιμότητα, με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και αποτελούν την καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους που προσπαθούν να δουν ήττες, για να δικαιολογήσουν την πολιτική τους παρουσία».

Για τις αιτιάσεις που συνδέουν την κυβέρνηση με τους συλληφθέντες για την υπόθεση του μπάσκετ

«Γνωστή τακτική της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων που προσπαθούν να υπηρετήσουν το αφήγημα της αντιπολίτευσης, όταν ξεσπάει μια υπόθεση να προσπαθούν να της προσδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά, χρεώνοντας πολλές φορές ακόμα και στον Πρωθυπουργό τις υποθέσεις αυτές. Θυμάστε χυδαίες αναφορές στο διαδίκτυο -δεν λέω ότι ειπώθηκαν όλα αυτά από στελέχη της αντιπολίτευσης- μέχρι και για παιδεραστές. Ξεκινήσανε, σας θυμίζω, την πρώτη τετραετία.

Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν τους έκαναν να βάλουν μυαλό όλους αυτούς. Απίστευτα λογικά άλματα. Ίσως από τις πολλές χυδαίες τακτικές που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια ένα μέρος της αντιπολίτευσης, αυτή είναι η πιο χυδαία. Δηλαδή, μπορώ να τη βάλω στην κορυφή μαζί με την εργαλειοποίηση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Σε λίγο θα ακούσουμε ότι, επειδή κάποιος μπορεί να παρήγγειλε πίτσες από τη γνωστή αλυσίδα, μπορεί να έχει σχέση με την υπόθεση. Μη γελάτε. Αυτή είναι η νοοτροπία τους. Αυτή είναι η λογική τους. Εδώ, ποιο είναι το μείζον; Ότι επί των ημερών αυτής της Κυβέρνησης και λόγω της δυνατότητας που υπήρχε για συγκεκριμένες καταγγελίες και από τη διαβίβαση των καταγγελιών αυτών από τον Υπουργό Αθλητισμού στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, για την ακρίβεια και στον αθλητικό εισαγγελέα, ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Το τι θα πει η Δικαιοσύνη, το ξέρει μόνο η Δικαιοσύνη. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Εμείς ούτε καταδικάζουμε ούτε αθωώνουμε από αυτό το βήμα. Αλλά επί των ημερών μας προχωράει και η υπόθεση αυτή. Δεύτερον, όπως προκύπτει από τα διάφορα που διαρρέουν, ερευνώνται υποθέσεις, παιχνίδια και πριν το 2019. Αυτό σημαίνει ότι αυτά που γινόντουσαν τότε βαραίνουν την προηγούμενη κυβέρνηση; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Είναι σοβαρή η λογική της ευθύνης του ραντεβού; Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μπαίνουν και βγαίνουν σε ένα πολιτικό γραφείο κάθε μέρα; Αν εσείς σε 5 μέρες -γιατί αναφέρομαι στη φωτογραφία του 2021, έτσι- αν εσείς σε κάποιες μέρες ζητήσετε να συναντήσετε εμένα ή έναν άλλον πολιτικό, ή μου πάρετε μια συνέντευξη, ή γίνει μια συνάντηση και κάποιες μέρες μετά βρεθείτε υπόλογος για μια παράνομη πράξη, σημαίνει ότι αυτός που συναντήσατε, είτε εγώ, είτε οποιοσδήποτε άλλος, έχει και αυτός κάποια ευθύνη; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά να λέγονται;

Προφανώς και δεν είναι σοβαρά και προφανώς και είναι ένας από τους λόγους που έχει γυρίσει ο κόσμος την πλάτη, παρά τα πολλά προβλήματα που έχει και τα παράπονα που έχει πολλές φορές από εμάς, στα κόμματα αυτά. Είναι θλιβερή αυτή η λογική. Ως προς τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος προσπαθεί να συνδεθεί και εκείνος, να πούμε ότι η νομοθετική ρύθμιση αυτή, στην οποία όλοι αναφέρονται, επειδή παρουσιάζεται η μισή αλήθεια, ήρθε στη Βουλή, πράγματι από τον κύριο Αυγενάκη και εφαρμόστηκε κατόπιν αιτήματος, το οποίο ήταν χρόνια αίτημα και από Ολυμπιονίκες και από συλλογικά όργανα και αφορούσε τα όρια θητείας και τις ηλικίες των προέδρων όλων των ομοσπονδιών και με δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των νόμιμων σωματείων. Τον Νοέμβριο του 2019, επίσης, κυρώσαμε με νόμο τη Σύμβαση Macolin του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είχε υπογραφεί από το 2014 και είχε μείνει στο συρτάρι, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων. Τον Δεκέμβριο του 2020, συγκροτήσαμε την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, ΕΠΑΘΛΑ, εκεί που μπορούν να γίνουν όλες αυτές οι καταγγελίες και στη συνέχεια διαβιβάζονται στη Δικαιοσύνη. Συμμετείχαν σε αυτή ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας και ο αθλητικός εισαγγελέας. Άρα εδώ ισχύει το εντελώς αντίθετο, το εντελώς αντίθετο. Εδώ, άλλη μια υπόθεση που, το ξαναλέω, η Δικαιοσύνη θα την αξιολογήσει, εμείς δεν είμαστε δικαστές, πηγαίνει στη Δικαιοσύνη με άμεση διαβίβαση από την Κυβέρνηση αυτή, πάνω σε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και όλη αυτή η απελπιστική -μια προσπάθεια που δείχνει απίστευτη πολιτική απελπισία της αντιπολίτευσης- είναι αχαρακτήριστη, πραγματικά».

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου

«Έχει απαντήσει ο Υπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα. Επανέλαβα κι εγώ την απάντηση αυτή. Είναι κρίσιμο να διαχωρίσουμε δύο διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, εντελώς διαφορετικά. Άλλο η αίτηση για έκδοση άδειας και άλλο η απλή ενημέρωση. Άδεια για το έργο αυτό ζητήθηκε μόνο από τις ελληνικές Αρχές. Τελεία. Ούτε πρόκειται να ζητηθεί από κανένα άλλο κράτος. Γιατί όταν αιτούμαι αδείας, σημαίνει ότι αναγνωρίζω τη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους, που κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί με καμία άλλη χώρα, με καμία άλλη Αρχή πέραν Αρχής ελληνικής. Άρα αίτημα για άδεια έχει υποβληθεί μόνο από τις ελληνικές Αρχές. Αυτό είναι η άδεια. Το άλλο είναι η απλή ενημέρωση. Ακολουθείται η διαδικασία απλής ενημέρωσης, όπως γίνεται σε κάθε τέτοιο έργο. Γιατί; Γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει καμία νομική συνέπεια. Άρα, είναι λάθος να μπλέκουμε αυτά τα δύο μεταξύ τους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άρα, απαντάμε ξεκάθαρα για άλλη μια φορά ότι δεν θα ζητηθεί καμία άδεια από καμία άλλη Αρχή κανενός άλλου κράτους, πέραν του ελληνικού, και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη σε όλα αυτά τα έργα διαδικασία απλής ενημέρωσης στο σύνολο των κρατών που μπορούν να σχετίζονται, κάτι που δεν παράγει καμία νομική συνέπεια».

Για τον Κώστα Καραμανλή

«Θα γίνει με βάση τα όσα προβλέπονται σε κάθε τέτοιο έργο και σύμφωνα με όσα συμβαίνουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις από τις αναδόχους εταιρείες. Τώρα, ως προς τον πρώην Πρωθυπουργό και εδώ οι τίτλοι και οι ερμηνείες που δίνουν κάποιοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σεβόμαστε απολύτως τον πρώην Πρωθυπουργό και ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα λέει και τις παραινέσεις του. Κάθε φορά, ειδικά για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και κρατάω και το κλείσιμο της ομιλίας του, που καλεί τους πάντες, και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε, σε ενότητα και ομοψυχία. Εγώ εκεί θέλω να μείνω. Ως προς το ειδικό που με ρωτήσατε, η απάντηση, η οποία δεν σχετίζεται με αυτό που είπε ο κύριος Καραμανλής, δεν είναι απάντηση στον κύριο Καραμανλή, για την άδεια ή την ενημέρωση, έχει ήδη δοθεί σε προηγούμενο ερώτημά σας».

Για τους πρώην προέδρους ΝΔ

«Καθόλου δεν έχουν γυρίσει την πλάτη, ούτε ο κύριος Μεϊμαράκης, ο οποίος συναντήθηκε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό. Ο Κώστας Καραμανλής ποτέ δεν έχει πει κάτι εναντίον της παράταξης ή της ενότητάς της. Εκφράζει τις θέσεις του, τις απόψεις του με έναν κόσμιο τρόπο και πάντοτε τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Και ο κύριος Σαμαράς διεγράφη από τη Νέα Δημοκρατία μια εξέλιξη που καθόλου ευχάριστη δεν ήταν, αλλά ήταν αναπόφευκτη. Άρα μην βάζουμε τρεις πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, δύο εκ των οποίων ήταν και πρώην Πρωθυπουργοί, στην ίδια μοίρα ή στο ίδιο τσουβάλι».