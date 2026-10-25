«Αυτά δεν τα έχουμε ζήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν»

Σε ομιλία του σε εκδήλωση της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ Βριλησσίων ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στο ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη για την ιστορική συμφωνία για την Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε: «Είχαμε μια ιστορικής σημασίας συμφωνία μεταξύ της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Μονής Σινά και του Αιγυπτιακού κράτους, με την ελληνική κυβέρνηση να είναι αρωγός σε αυτήν την συμφωνία, όπου επιλύεται μια εκκρεμότητα περισσότερων από 1.000 ετών. Και στη συμφωνία αυτή δίνει συγκατάθεση, αλλά και στήριξη, αρχικά το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, μαζί με το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, μαζί με την Εκκλησία της Ελλάδας, την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου. Αφήστε την Κυβέρνηση, αφήστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη,αφήστε τον Υπουργό Εξωτερικών. Ας πούμε ότι για την αντιπολίτευση εμείς είμαστε προκατειλημμένοι.

Σας είπα τι προηγήθηκε και ποιοι αναγνωρίζουν αυτήν την ιστορική συμφωνία. Και έρχεται το ένα κόμμα μετά το άλλο, με τελευταίο το ΠΑΣΟΚ, είδα την ανακοίνωση πριν από λίγο του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ -εγώ δεν τα βάζω με τους εκπροσώπους, αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι η βούληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης- και τι λένε; «Φέρτε να δούμε τη συμφωνία».

Είναι προφανές ότι θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία. Αλλά δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα, κάνουν αντιπολίτευση ακόμα και σε κάτι που το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζουν και στηρίζουν. Αυτά δεν τα έχουμε ζήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν».