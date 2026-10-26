«Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη μπάλα», σημειώνει με δηκτικό τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διολισθαίνει σε επικίνδυνη λογική. Αντί να δώσει καθαρές απαντήσεις για σειρά θεμάτων στην εξωτερική μας πολιτική και τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε αυτά, απέδωσε μικροψυχία, μιζέρια και αντιπατριωτική στάση σε όποιον θέτει ερωτήματα.

Έφτασε στο σημείο να πει πως η αντιπολίτευση δικαιολογεί την πολιτική της παρουσία βλέποντας ήττες», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα όσα είπε σήμερα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης.

«Μάλλον παραλήπτες της μομφής είναι ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής, ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης που έκανε λόγο για πολιτική ήττα με την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, ο πρώην υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος που δήλωσε πως η κυβέρνηση υποχώρησε δύο φορές στην Κάσο αλλά και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καλογερόπουλος με τη γλαφυρή περιγραφή της αναποτελεσματικότητας των διπλωματικών κινήσεων της κυβέρνησης», συνεχίζει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει:

«Ο κ. Μαρινάκης εγκάλεσε μάλιστα το ΠΑΣΟΚ γιατί με ανακοίνωση του στηλίτευσε την πρώτη δήλωση του State Department όπου παρέπεμπε ευθέως σε «διμερή επίλυση με καλή πίστη», και την ίδια στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χειροκρότησε την αναδίπλωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών σε χθεσινή του ανακοίνωση.

Αντί να αναγνωρίσει την πατριωτική στάση του ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί να διχάσει τους Έλληνες.

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Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη μπάλα».