Τι αναφέρουν σε δήλωσή τους οι Παύλος Χρηστίδης και ο Νίκος Δήμας για την υπόθεση της Pizza Fan.

«Οι 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan και οι οικογένειές τους δεν μπορεί να ζουν στην αγωνία και την αβεβαιότητα, χωρίς να γνωρίζουν τι θα γίνει με τη δουλειά και το εισόδημά τους», αναφέρει σε δήλωσή του οι Παύλος Χρηστίδης και Νίκος Δήμας από το ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα, ώστε να διασφαλιστούν το εισόδημα και η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων για όσο διάστημα παραμένουν κλειστά τα καταστήματα. Χρειάζεται σαφές πλαίσιο για τις εργασιακές τους σχέσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις από το υπουργείο Εργασίας για την επόμενη ημέρα.

Οι ευθύνες για όσα διερευνώνται, πρέπει να αποδοθούν εκεί όπου πραγματικά ανήκουν. Οι εργαζόμενοι, όμως, δεν μπορεί να αφεθούν να πληρώσουν τις συνέπειες μιας υπόθεσης για την οποία δεν ευθύνονται», συνεχίζουν ο τομεάρχης και ο Γραμματέας του Τομέα Εργασίας του ΠΑΣΟΚ και καταλήγουν: «Η προστασία της εργασίας, της αξιοπρέπειας και της επιβίωσης των ανθρώπων δεν μπορεί να περιμένει. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις τώρα».