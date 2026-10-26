«Ο Αντώνης Σαμαράς προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν θα το επιτρέψω», είπε ο Πάνος Καμμένος.

Τη σκέψη του να δραστηριοποιηθεί μετά τις πρώτες εκλογές γνωστοποίησε ο Πάνος Καμμένος με σκοπό, όπως είπε να ενώσεις πολιτικές δυνάμεις και στόχο «να μην παραδοθεί η χώρα πάλι στο ΠΑΣΟΚ». Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί από το 2019, θεωρεί ότι όχι μόνο υφίσταται εθνικό θέμα, αλλά τονίζει πως «η Τουρκία κλιμακώνει και θα οδηγήσει σε πόλεμο». Παράλληλα εκτόξευσε «βολές» κατά του Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας πως «προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ»

«Όταν το 2019 αποφάσισα να αναστείλω τους ΑΝΕΛ και να παραιτηθώ από υπουργός και βουλευτής, είχα πει ότι θα επανέλθω αν υπάρχει εθνικό θέμα. Στην περιοχή μας γίνονται τεράστιες αλλαγές», είπε στον ΑΝΤ1 και συνέχισε: «Δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στις πρώτες δεν θα υπάρχει δυνατότητα αυτοδυναμίας. Πρέπει να οδηγηθούμε σε νέα σχήματα και αριστερά και δεξιά για να υπάρχει κυβέρνηση. Βλέπω να δημιουργείται μια προσπάθεια να ανέβει το ΠΑΣΟΚ είτε στην εξουσία, είτε να έχει μερίδιο στην εξουσία. Να θυμίσω ότι το 1993, όταν ο Σαμαράς ανέτρεψε την κυβέρνηση, φάγαμε 11 χρόνια ΠΑΣΟΚ που διέλυσαν τη χώρα. Το 2011, πάλι ο Σαμαράς κάνει κυβέρνηση με τον Βενιζέλο. Τώρα προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν θα το επιτρέψω. Η ΝΔ έχει τη δυνατότητα να συμπορευτεί με άλλες δυνάμεις που βρίσκονται στα δεξιά και δεν είναι στην άκρα, όπως ο Βελόπουλος, όπως η Λατινοπούλου. Στη δεύτερη Κυριακή μπορεί να στηριχθεί μια κυβέρνηση με ατλαντική κατεύθυνση.

Η ΝΔ πρέπει να ξαναγίνει ΝΔ. Τα στελέχη του Σημιτικού ΠΑΣΟΚ μου προκαλούν αλλεργία. Στελέχη της ΝΔ δεν γίνεται να επιτίθενται στον Τραμπ και στην πολιτική Τραμπ. Πρέπει να επανέλθει η νομιμότητα στη ΝΔ. Με συμμαχία με κόμματα που βρίσκονται δεξιά. Υπάρχουν πολλοί ανεξάρτητοι. Η παρουσία της κ. Καρυστιανού στο υπ. Δικαιοσύνης θα ήταν μια δικαίωση για τα θύματα των Τεμπών.

Αν δεν υπάρξουν δυνάμεις που θα συσταθούν απ’ όλους τους χώρους, προκειμένου να αποδοθεί δίκιο, θα οδηγηθούμε σε σκηνές Γαλλίας. Δεν είμαστε μακριά».

«Θα φτάσουμε σε κρίση με την Τουρκία»

Μετά τις εκλογές σκέφτομαι να ενώσω δυνάμεις οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν μια ισχυρή κυβέρνηση στη χώρα και να μην παραδοθεί η χώρα πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Την Κυριακή το βράδυ θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος. Οι πολιτικές δυνάμεις έχουν υποχρέωση να συνομιλούνε. Η Τουρκία κλιμακώνει, θα οδηγήσει σε πόλεμο. Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων καταρχήν γι’ αυτό. Ο Ερντογάν έχει στο μυαλό του να δημιούργησε κρίση. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε μία κρίση.

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Κάψα να επανέλθω στην εξουσία δεν έχω, θα το κάνω μόνο αν έχω να προσφέρω στην πατρίδα μου», συνέχισε.

«Γλύτωσα, τότε, το στράτευμα από τη Χρυσή Αυγή»

«Γλιτώσαμε το στραύτευμα, τότε, από τη Χρυσή Αυγή. Είχε μια μεγάλη δυναμική στην Αστυνομία. Στάθηκα δίπλα στο στραύτευμα, έβαλα όρο στον κ. Τσίπρα ότι δεν θα μειωθούν οι αποδοχές τους. Αν φόραγα τη στολή, το έκανα για να τους δείξω ότι ήμουν κοντά τους», πρόσθεσε.

«Ο Σαμαράς έριξε σε ποσοστά την Καρυστιανού»

«Ο Σαμαράς έριξε την Καρυστιανού από το 20% που έπαιρνε. Έριξε δίπλα της τον Καραχάλιο και τον Νικολόπουλο και την κατήγγειλαν» πρόσθεσε ακόμα.

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