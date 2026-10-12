Η Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε σήμερα στη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, την οποία χαρακτήρισε ως «ιδιαίτερη ανησυχητική», τονίζοντας την αυτονομία του αρθρογράφου στο λειτούργημα του.

Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για νέο γύρο αντιπαράθεσης με την ΕΛΑΣ φαίνεται πως είδαν στο ΠΑΣΟΚ στο άρθρο του Θανάση Καρτερού. Κι αυτό διότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν περιορίστηκε στην κριτική για τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο γνωστός και καταξιωμένος δημοσιογράφος σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά επιχείρησε να χρεώσει το περιεχόμενο του άρθρου στον Αλέξη Τσίπρα και, κατ' επέκταση, στην ΕΛΑΣ.

Μόνο που ο Θανάσης Καρτερός, ανεξάρτητα από την πολιτική του διαδρομή και τις προσωπικές του σχέσεις, είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως αρθρογραφεί αυτόνομα, εκφράζοντας τις δικές του απόψεις, με το δικό του, χαρακτηριστικά καυστικό ύφος. Το αν αυτές συμπίπτουν με τις θέσεις ενός πολιτικού χώρου είναι ένα ζήτημα. Το να θεωρείται, όμως, ότι υπαγορεύονται από την ηγεσία του, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, που προϋποθέτει και την ανάλογη τεκμηρίωση.

Η Λεωφόρος Αμαλίας δεν απάντησε χθες, αλλά το έκανε σήμερα, μέσω της Θεώνης Κουφονικολάκου, η οποία χαρακτήρισε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ «ιδιαίτερα ανησυχητική», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «ένα άρθρο, μιας αυτόνομης πένας, ενός αξιόλογου αρθρογράφου».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε, δε, ότι στο ΠΑΣΟΚ «επιχείρησαν να το επιστρατεύσουν ως αντιπερισπασμό σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για την επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου».

Στην αντιπαράθεση, πάντως, η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε να εμπλέξει και τον Πάνο Καμμένο, συνδέοντας τη σημερινή επίθεσή του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με το άρθρο Καρτερού. Μια σύνδεση που προκαλεί ερωτήματα, καθώς ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει εξαπολύσει επανειλημμένα στο παρελθόν επικριτικές δηλώσεις κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με τη μεταξύ τους αντιπαράθεση να έχει φτάσει ακόμη και στην αποστολή εξωδίκου από τον Νίκο Ανδρουλάκη το 2024.

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«Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των "75" της ΕΛ.Α.Σ., κ. Καρτερό, πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κ. Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κ. Καμμένος», ανέφερε εκ νέου η Χαριλάου Τρικούπη.

Τι ανέφερε στο άρθρο του ο Θανάσης Καρτερός

«Δεν υπάρχει τίποτε μυστήριο στη στάση του Ανδρουλάκη και των εκπροσώπων του. Η γραμμή τους «φωνάζει»: Οξύνετε, οξύνετε, οξύνετε. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε. Και βρίστε, βρίστε, βρίστε. Τον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ! Μια εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη.

Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες: Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας; Πιστεύει, δηλαδή, ότι θα κερδίσει τη ΝΔ, έστω και με μια ψήφο; Πιστεύει επίσης ότι «ο αρχηγός της ΕΛΑΣ έχει στόχο να διαιρέσει τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη και τη ΝΔ στην εξουσία», όπως αναφέρει η ανακοίνωσή του για την τελευταία συνέντευξη Τσίπρα στα Παραπολιτικά; Και η γραμμή στα στελέχη του είναι να κακοποιούν φραστικά -και όχι μόνο- εκπροσώπους της ΕΛ.Α.Σ σε τηλεοπτικές συζητήσεις, όπως έκανε ο ανεκδιήγητος Κωνσταντόπουλος, γραμματέας αυτο-οργάνωσης του κόμματος, με την Άννα Παπαδοπούλου; Για να απολαύσει σε συνέχεια την πλήρη κάλυψη του αρχηγού του;

Ας σταθούμε λίγο στο τελευταίο. Γιατί μπορεί ο αυτο-οργανωτής να αποδείχτηκε τόσος, ώστε ο τραμπουκισμός του να μην έχει τόση σημασία, αλλά η στάση του αρχηγού απέναντί του έχει. Με την ενθάρρυνση τίνος φέρεται με τέτοια κακοποιητική χυδαιότητα; Ποιος του υπαγόρευσε, ή ενέκρινε, τις τοξικές ανοησίες κατά της Παπαδοπούλου, της ΕΛ.Α.Σ και του Τσίπρα, στην ελεεινή του «διορθωτική» ανάρτηση, μετά την ελεεινή του τηλεοπτική εμφάνιση; Είναι θέμα στρατηγικής, η καθαρής βλακείας, ο Ανδρουλάκης να κομπάζει μπροστά στο φακό για βουλευτές άλλων κομμάτων, που προσχωρούν στο κόμμα του, αλλά ο εκπρόσωπός του να πλαντάζει εναντίον όσων στελεχών -σε καμιά περίπτωση βουλευτών- κινούνται από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛ.Α.Σ;

Στα μυστήρια της ψυχής και του μυαλού οποιουδήποτε δύσκολα μπορεί να μπει κανείς, αν εν πάση περιπτώσει δεν είναι ειδικός. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε μυστήριο στη στάση του Ανδρουλάκη και των εκπροσώπων του. Η γραμμή τους «φωνάζει»: Οξύνετε, οξύνετε, οξύνετε. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε. Και βρίστε, βρίστε, βρίστε. Τον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ! Μια εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Δεν είναι ο Κωνσταντόπουλος το μόνο δείγμα. Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης δεν κουράζεται να παρουσιάζει τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη ως πλευρές του ίδιου νομίσματος. Αφήστε πια τι λέει η κυρία Άννα. Το ερώτημα συνεπώς έρχεται και ξανάρχεται επίμονο. Πολιτική βλακεία ή κομματική στρατηγική;

Το μυστήριο δηλαδή αφορά στα κίνητρα αυτής της της στάσης, όταν μάλιστα από την άλλη πλευρά δηλώνουν ότι δεν έχουν σκοπό να μπουν στον καυγά. Το πιο αθώο, ας πούμε, κίνητρο: Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις την ΕΛ.Α.Σ δεύτερο κόμμα, εξ ου και οι εξάψεις του Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η εκδοχή της βλακείας, διότι οι προσπάθειες να λασπώσουν τον Τσίπρα δεν βολεύουν το ΠΑΣΟΚ, αλλά τον Μητσοτάκη. Πάρτι κάνουν στο Μαξίμου με τον «καυγά για τη δεύτερη θέση», που εξασφαλίζει την πρώτη για τους ίδιους. Η άλλη εκδοχή, η απείρως χειρότερη, που μακάρι να μην είναι αλήθεια, είναι ότι η κιτρινίλα και η ξινίλα είναι στρατηγική επιλογή. Κόβουν κάθε δυνατότητα μετεκλογικής προοδευτικής συμπόρευσης. Κι αυτό σημαίνει ότι ετοιμάζονται και μας ετοιμάζουν να σώσουν πάλι την παρτίδα χέρι-χέρι με τη Δεξιά. Και να καμαρώσουμε μια μέρα τον Κωνσταντόπουλο υπουργό Ισότητας. Διαλέγετε και παίρνετε…», αναφέρει το σχετικό άρθρο του Θανάση Καρτερού, το οποίο δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός εκτελεί με τη γραφίδα του

«Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς.

Μετά την αποτυχία των μεσσιανικών συνταγών, την απουσία εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα παιχνίδια του παρασκηνίου, το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα.

Και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα: την τοξικότητα και τον λίβελο.

Αν θέλουν να δουν ποιος φταίει για το ξεφούσκωμα του κ. Τσίπρα, ας κοιτάξουν τον καθρέφτη του αρχηγού τους. Όταν ως πρώην Πρωθυπουργός δεν γνωρίζεις πως το καλώδιο GSI είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνιών και το επαναλαμβάνεις αδιακρίτως, δεν σου φταίει ο Ν. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ.

Όταν επιλέγεις συνειδητά να ταυτιστείς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, όταν συμφωνείς με τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρέπει να επανέλθει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.

Όταν αντί να κάνεις αντιπολίτευση, ομολογείς μόνος σου πως σε νοιάζει μόνο να νικήσεις το ΠΑΣΟΚ, δε σου φταίει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όταν τα στελέχη σου δίνουν την εικόνα Βαβέλ, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.

Όταν επιλέγεις τη λάσπη κατά του ΠΑΣΟΚ μέσω του πληρωμένου στρατού τρολ που έχεις και των ψηφιακών συμμοριών αλά «Ομάδα Αλήθειας», μην περιμένεις να μην το καταλάβει ο δημοκρατικός κόσμος.

Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη κάντε το μόνος σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους σας να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τους εκθέτετε ανεπανόρθωτα.

Πάρτι στο Μαξίμου κάνουν απ’ όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Για αυτό και πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο τα ίδια συμφέροντα που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη», ανέφερε αναλυτικά η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid0rPT6Z1hXyYPDKdxSn3vJuiCZ9Q4UuVS73KvAeK65RqFZGFazHvrX7A1hofZz8Nx3l}

Κουφονικολάκου: Ανησυχητική η επίκληση ενός άρθρου από το ΠΑΣΟΚ ως αντιπερισπασμού για την επίθεση στην Παπαδοπούλου

Ως «ιδιαίτερα ανησυχητική» χαρακτήρισε η Θεώνη Κουφονικολάκου την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να επιστρατεύσει μια ανακοίνωση για άρθρο αυτόνομου αρθρογράφου ως αντιπερισπασμό στη συζήτηση για τη χυδαία επίθεση σε βάρος της Άννα Παπαδοπούλου. Σημείωσε ότι αυτός ο αγώνας αποδείχθηκε άγονος, παραπέμποντας και στη δήλωση του, παρόντος στο περιστατικό, βουλευτή της ΝΔ, Λ. Κτιστάκη, ο οποίος αναγνώρισε πλήρως τα όσα επικαλέστηκε η κ. Παπαδοπούλου και χαρακτήρισε θλιβερή τη στάση του ΠΑΣΟΚ.

«Το πιο ανησυχητικό είναι αυτό που έγινε χθες. Μια ανακοίνωση – τοποθέτηση για ένα άρθρο, μιας αυτόνομης πένας, ενός αξιόλογου αρθρογράφου, το οποίο επιχείρησαν να το επιστρατεύσουν ως αντιπερισπασμό σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για τη χυδαία επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου. Θα ήταν άγονος ο αγώνας, αλλά φαίνεται να καταβάλλεται μια τέτοια προσπάθεια. Αν ήταν κάθε φορά που κάποιος αρθρογράφος έγραφε ένα κομμάτι για την ΕΛΑΣ και είναι φίλα προσκείμενος σε κάποιον πολιτικό χώρο, βγάζαμε ανακοίνωση, τότε θα είχαμε μπαράζ ανακοινώσεων», είπε αναλυτικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=6SEzRnyxX3I}

Η νέα ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που βάζει στο «κάδρο» και τον Πάνο Καμμένο

«Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των "75" της ΕΛΑΣ, κ. Καρτερό πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κ. Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κ. Καμμένος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα όσα είπε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

«Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακιέρα στα μέτρα του κ. Μητσοτάκη.

Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η ΕΛΑΣ ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ», συνεχίζει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει:

«Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, όμως, δεν στήνεται με λάσπη και ο προοδευτικός κόσμος που θέλει την πολιτική αλλαγή θα απορρίψει στην πράξη τους μεσσιανισμούς, την τοξικότητα, το διαίρει και βασίλευε και τις μάχες οπισθοφυλακών.

Αλήθεια, ο κ. Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της ΕΛΑΣ;

Ρητορικό το ερώτημα. Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας.

ΥΓ. Μην σβήσετε εκ των υστέρων και τον κ. Καρτερό από το site της ΕΛΑΣ. Θα είναι αστείο».

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