Τι ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη με ανακοίνωση της την Κυριακή 11/10.

Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα, με τη Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι βρίσκεται πίσω από προσωπικές επιθέσεις σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για «τοξικότητα», «λίβελο» και πολιτική αδυναμία του εγχειρήματος Τσίπρα.

Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης ανοίγει στον χώρο της αντιπολίτευσης, καθώς το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα πυρά του προσωπικά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την κριτική που, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, ασκείται στον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, από τον Θανάση Καρτερό.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός καθοδηγεί τις επιθέσεις εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς».

Η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει την επίθεσή της, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα έχει χάσει τη δυναμική του και, ελλείψει εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης, καταφεύγει σε προσωπικές επιθέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση:

Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς.

Μετά την αποτυχία των μεσσιανικών συνταγών, την απουσία εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα παιχνίδια του παρασκηνίου, το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα.

Και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα: την τοξικότητα και τον λίβελο.

Αν θέλουν να δουν ποιος φταίει για το ξεφούσκωμα του κ. Τσίπρα, ας κοιτάξουν τον καθρέφτη του αρχηγού τους. Όταν ως πρώην Πρωθυπουργός δεν γνωρίζεις πως το καλώδιο GSI είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνιών και το επαναλαμβάνεις αδιακρίτως, δεν σου φταίει ο Ν. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ.

Όταν επιλέγεις συνειδητά να ταυτιστείς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, όταν συμφωνείς με τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρέπει να επανέλθει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.

Όταν αντί να κάνεις αντιπολίτευση, ομολογείς μόνος σου πως σε νοιάζει μόνο να νικήσεις το ΠΑΣΟΚ, δε σου φταίει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όταν τα στελέχη σου δίνουν την εικόνα Βαβέλ, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.

Όταν επιλέγεις τη λάσπη κατά του ΠΑΣΟΚ μέσω του πληρωμένου στρατού τρολ που έχεις και των ψηφιακών συμμοριών αλά «Ομάδα Αλήθειας», μην περιμένεις να μην το καταλάβει ο δημοκρατικός κόσμος.

Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη κάντε το μόνος σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους σας να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τους εκθέτετε ανεπανόρθωτα.

Πάρτι στο Μαξίμου κάνουν απ’ όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Για αυτό και πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο τα ίδια συμφέροντα που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη.