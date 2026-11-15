«Οκτώ άνθρωποι χάθηκαν μέσα σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, επιχειρώντας την πρώτη γραμμή της πυρόσβεσης και της διάσωσης» αναφέρει σε σημερινή (15/11) ανακοίνωση της η ΕΛ.Α.Σ.

Στις σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας στα σώματα πυρόσβεσης και διάσωσης αναφέρεται σε σημερινή του ανάρτηση ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας της ΕΛ.Α.Σ., Μανώλης Πλειώνης.

Αφού αναφέρεται ονομαστικά στους 8 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε διάστημα μόλις 4 μηνών, ο κ. Πλειώνης εξαπολύει σφοδρά πυρά στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τονίζοντας πως «έχει αποτύχει πλήρως να διασφαλίσει την ασφάλεια όσων επιχειρούν» και ζητάει πλήρη διαφάνεια για να διακριβωθούν τα αίτια για όλα τα πρόσφατα περιστατικά.

Τέλος, παρουσιάζει το σχέδιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τα σώματα διάσωσης και καταλήγει «γιατί όσοι προστατεύουν τη ζωή μας πρέπει να επιστρέφουν με ασφάλεια στην οικογένειά τους».

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο κ. Πλειώνης:

«Οκτώ άνθρωποι χάθηκαν μέσα σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, επιχειρώντας την πρώτη γραμμή της πυρόσβεσης και της διάσωσης.

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Ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης στο Ρέθυμνο, ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης στο Γύθειο, ο Ρούνε Κίνταλ και ο Αριστοτέλης Δαμίγος στην αεροπυρόσβεση στην Ψάθα, ο Πέτρος Διακάκης σε επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο, ο Γιώργος Ζιμπίδης και ο Ηλίας Βαλατσός στην αστική πυρόσβεση στο Ζεφύρι. Έξι πυροσβέστες και δύο μέλη πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου.

Διαφορετικές επιχειρήσεις, διαφορετικοί κίνδυνοι, ο ίδιος δυστυχώς τραγικός απολογισμός. Αυτό δεν είναι κανονικότητα, είναι μια πραγματική επιδημία απωλειών.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει αποτύχει πλήρως να διασφαλίσει την ασφάλεια όσων επιχειρούν.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απαιτεί πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποίηση όλων των πορισμάτων και δεσμευόμαστε: για επαρκή στελέχωση και ορθολογική κατανομή του προσωπικού. Πιστοποιημένη και διαρκή εκπαίδευση. Δεσμευτικά πρωτόκολλα επιχειρησιακής ασφάλειας. Σύγχρονα μέσα προστασίας, επικοινωνίας και εντοπισμού. Τήρηση των ωραρίων και των χρόνων ανάπαυσης και αξιοκρατική διοίκηση, χωρίς κομματικές ή πελατειακές παρεμβάσεις.

Γιατί όσοι προστατεύουν τη ζωή μας πρέπει να επιστρέφουν με ασφάλεια στην οικογένειά τους».

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