«Επηρεάστηκαν υπηρεσίες ή πληροφοριακά συστήματα του ελληνικού Δημοσίου από τη διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft;», ρωτά η ΕΛΑΣ.

«Η σημερινή εκτεταμένη διακοπή υπηρεσιών της Microsoft που επηρέασε χρήστες και επιχειρήσεις διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, αναδεικνύει ένα κρίσιμο ζήτημα: την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υποδομών και την εξάρτηση δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών από μεγάλους τεχνολογικούς παρόχους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

«Η ψηφιοποίηση του Δημοσίου αποτελεί σημαντική πρόοδο. Όσο όμως περισσότερες λειτουργίες του κράτους βασίζονται σε ψηφιακές υποδομές, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν η αξιοπιστία τους, η επιχειρησιακή συνέχεια και η δυνατότητα αντιμετώπισης σοβαρών τεχνικών αστοχιών», συνεχίζει και προσθέτει: «Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΛΑΣ θέτει προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα ακόλουθα ερωτήματα:

Επηρεάστηκαν υπηρεσίες ή πληροφοριακά συστήματα του ελληνικού Δημοσίου από τη διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft; Εάν ναι, ποιοι φορείς επηρεάστηκαν, για πόσο χρονικό διάστημα και με ποιες συνέπειες για τους πολίτες και τη λειτουργία τους;

Υπάρχει ολοκληρωμένη καταγραφή των κρίσιμων εξαρτήσεων του Δημοσίου από εξωτερικούς παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών; Έχουν αξιολογηθεί οι κίνδυνοι από ενδεχόμενη παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας ενός μεγάλου παρόχου;

Διαθέτουν οι κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες δοκιμασμένα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης; Προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας όταν βασικές ψηφιακές υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες;

Ποιοι μηχανισμοί ελέγχου και λογοδοσίας εφαρμόζονται στους παρόχους από τους οποίους εξαρτώνται κρίσιμες δημόσιες λειτουργίες; Υπάρχουν σαφείς συμβατικές απαιτήσεις για τη διαθεσιμότητα, την αντιμετώπιση περιστατικών και την αποκατάσταση των υπηρεσιών;».

Καταλήγοντας ο Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει: «Η προστασία των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών απαιτεί συστηματική αξιολόγηση κινδύνων, περιορισμό των κρίσιμων εξαρτήσεων, δοκιμασμένα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και σαφή δημόσια λογοδοσία.

Η επιτυχία του ψηφιακού κράτους δεν κρίνεται μόνο από τις υπηρεσίες που προσφέρει, αλλά και από την ικανότητά του να διατηρεί ουσιαστικό έλεγχο των κρίσιμων ψηφιακών λειτουργιών και των εξαρτήσεών του, να διασφαλίζει τη συνέχισή τους ακόμη και σε συνθήκες σοβαρών διαταραχών και να λαμβάνει αυτόνομα αποφάσεις, ιδίως σε συνθήκες κρίσης».