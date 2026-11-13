Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι παρεμβάσεις της εταιρείας έχουν αρχίσει να αποδίδουν, με ορισμένους διακομιστές να επιστρέφουν σε κανονική λειτουργία.

Προβλήματα στις υπηρεσίες της Microsoft αντιμετωπίζουν από χθες το βράδυ εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, με τη διακοπή να επηρεάζει επιχειρήσεις, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και απλούς καταναλωτές. Το Outlook, το Teams και άλλες εφαρμογές του Microsoft 365 παρουσιάζουν δυσλειτουργίες, ενώ η εταιρεία προσπαθεί να αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία τους.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, λίγο πριν από τις 20:00 ώρα Ελλάδας, και συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Παρότι ορισμένες υπηρεσίες έχουν αρχίσει να επανέρχονται, αρκετοί χρήστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Outlook, με χρήστες να μην μπορούν να στείλουν ή να λάβουν ηλεκτρονικά μηνύματα.

Δυσλειτουργίες παρουσιάζονται επίσης στο Microsoft Teams, που χρησιμοποιείται για επαγγελματικές συναντήσεις και επικοινωνία, στο SharePoint, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μοιράζονται αρχεία, καθώς και στο Copilot, την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft.

Προβλήματα έχουν εμφανιστεί και σε άλλες εφαρμογές που συνδέονται με το Outlook, όπως τα ηλεκτρονικά ημερολόγια.

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Τι σημαίνει για τις τράπεζες;

Οι τράπεζες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Microsoft αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην εσωτερική επικοινωνία και στη διαχείριση αιτημάτων πελατών. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει οι τραπεζικές συναλλαγές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί γενικευμένα προβλήματα στα ΑΤΜ, στις πληρωμές με κάρτες ή στο e-banking εξαιτίας της διακοπής.

Δεν υπάρχουν, πάντως, μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένες πληροφορίες για εκτεταμένα προβλήματα στις ελληνικές τραπεζικές συναλλαγές ή στις πληρωμές.

Για πολλές επιχειρήσεις, το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανονικά τα εργαλεία που χρειάζονται για τη δουλειά τους. Η αποστολή email, η επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές, η ανταλλαγή εγγράφων και οι διαδικτυακές συναντήσεις μπορεί να καθυστερούν ή να μην είναι διαθέσιμες.

Ήδη έχουν καταγραφεί περιπτώσεις εταιρειών που χρειάστηκε να αλλάξουν τον προγραμματισμό τους. Ο ελβετικός όμιλος Richemont καθυστέρησε την ανακοίνωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων, ενώ η αμερικανική Workhorse Group ανέβαλε τη δημοσίευση των δικών της αποτελεσμάτων για τις 16 Νοεμβρίου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές;

Όσοι χρησιμοποιούν το Outlook ενδέχεται να μην μπορούν να διαβάσουν, να στείλουν ή να λάβουν email. Επίσης, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση από επιχειρήσεις και οργανισμούς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Microsoft. Αν, για παράδειγμα, κάποιος περιμένει απάντηση από μια εταιρεία, ένα ταξιδιωτικό γραφείο ή μια υπηρεσία, είναι πιθανό να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από το συνηθισμένο.

Η Air India ανακοίνωσε ότι χρειάστηκε να αλλάξει προσωρινά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει τα email των πελατών της, ώστε να συνεχιστεί η επικοινωνία. Οι πτήσεις της, πάντως, δεν επηρεάστηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διακοπή συνδέεται με κυβερνοεπίθεση ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η Microsoft έχει αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι τεχνικό και αφορά τη λειτουργία των διακομιστών της. Επομένως, η αδυναμία πρόσβασης σε ένα email ή σε μια εφαρμογή δεν σημαίνει ότι έχουν χαθεί τα δεδομένα του χρήστη.

Τι προκάλεσε το μπλακάουτ;

Σύμφωνα με τη Microsoft, ορισμένοι διακομιστές της σταμάτησαν απροσδόκητα να λειτουργούν, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο φόρτος στους υπόλοιπους. Αυτό προκάλεσε προβλήματα σύνδεσης σε πολλές περιοχές του κόσμου. Οι τεχνικοί της εταιρείας εφαρμόζουν διορθωτικές παρεμβάσεις και επανεκκινούν συστήματα, προκειμένου να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Η Microsoft δεν έχει δώσει συγκεκριμένη ώρα για την πλήρη αποκατάσταση. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι παρεμβάσεις της εταιρείας έχουν αρχίσει να αποδίδουν, με ορισμένους διακομιστές να επιστρέφουν σε κανονική λειτουργία. Ωστόσο, οι χρήστες ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.