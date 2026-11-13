Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί στην Ιαπωνία βασίζονται στις ψηφιακές υποδομές του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.

To παγκόσμιο μπλακάουτ της Microsoft έφερε χιλιάδες εργαζομένους και επιχειρήσεις αντιμέτωπους με σοβαρά προβλήματα, αναγκάζοντας αρκετούς στην Ιαπωνία να αναζητήσουν λύσεις σε μια τεχνολογία που θεωρείται ξεπερασμένη: το φαξ. Η επιστροφή στην αναλογική επικοινωνία αναδεικνύει την εξάρτηση της σύγχρονης εργασίας από τις ψηφιακές υποδομές και τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια εκτεταμένη τεχνική βλάβη.

Σύμφωνα με το Japan Times, το πρωί της Παρασκευής, πολλοί εργαζόμενοι στην Ιαπωνία ήρθαν αντιμέτωποι με μηνύματα σφάλματος στις οθόνες τους, με αποτέλεσμα να αναβάλουν προγραμματισμένες συναντήσεις και να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των καθημερινών εργασιακών τους καθηκόντων.

«Δεν μπορούσα να ανοίξω το Outlook και πανικοβλήθηκα… Επικοινώνησα με τον προϊστάμενό μου και μου είπε να μείνω στο σπίτι», έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα X.

«Από τη στιγμή που όλες οι εταιρείες του ομίλου μας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα συστήματα της Microsoft, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να καθαρίζουμε την καφετιέρα στον χώρο εργασίας», ανέφερε ένας άλλος.

Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί στην Ιαπωνία βασίζονται στις ψηφιακές υποδομές του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού. Σύμφωνα με έρευνα της Keyman's Net το 2025, περισσότερο από το 78% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι εταιρείες τους χρησιμοποιούν προϊόντα της Microsoft.

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Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Μασανάο Οζάκι, επιβεβαίωσε ότι η διακοπή επηρέασε και τα πληροφοριακά συστήματα της κυβέρνησης. Παράλληλα, η μεγάλη εταιρεία έκδοσης πιστωτικών καρτών Credit Saison ανακοίνωσε ότι «λόγω τεχνικής βλάβης σε εξωτερική υπηρεσία, καθυστερεί η απάντηση στα ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας».

Μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν από τη διακοπή ήταν το Πανεπιστήμιο Κιούσου και το Πανεπιστήμιο Ουασέντα.

Το φαξ... αντέχει

Η διακοπή επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αξιοπιστία ενός παλαιότερου, αλλά δοκιμασμένου μέσου επαγγελματικής επικοινωνίας: το φαξ.

Ορισμένοι χρήστες στην Ιαπωνία εξέφρασαν την ικανοποίησή τους που δεν μπορούσαν να εργαστούν, ωστόσο άλλοι εμφανίστηκαν εξοργισμένοι για το πλήγμα στην παραγωγικότητα, επισημαίνοντας παράλληλα την αξία του φαξ.

«Ένα πρόβλημα στους διακομιστές της Microsoft μάς έχει καταστήσει αδύνατο να κάνουμε οποιαδήποτε δουλειά από το πρωί. Τελικά, μάλλον τα τηλέφωνα και τα φαξ είναι αξεπέραστα… Επιστρέφουμε πλήρως στην αναλογική εποχή!», έγραψε ένας χρήστης.

«Δεν μπορούμε να στείλουμε email λόγω της διακοπής στη Microsoft, οπότε επιστρέφουμε στο φαξ για τις τακτικές ενημερώσεις που συνήθως στέλνουμε σε μορφή PDF. Η αναλογική τεχνολογία αντέχει», σχολίασε ένας άλλος.

«Νόμιζα ότι βρισκόμουν στον παράδεισο, επειδή δεν λάμβανα καθόλου email. Τελικά, όμως, πρόκειται απλώς για διακοπή λειτουργίας της Microsoft, οπότε στην πραγματικότητα περιμένω στην ουρά στις πύλες της κόλασης», αστειεύτηκε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από JapanTimes