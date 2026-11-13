Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 58χρονος φέρεται να είχε χορηγήσει απαγορευμένη ουσία ακόμη και στον ανήλικο γιο του, ο οποίος συμμετείχε σε αγώνες.

Στη σύλληψη του 58χρονου αδερφού του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε περιοχή της Αττικής. Ο 58χρονος, ο οποίος είναι προπονητής άρσης βαρών, κατηγορείται ότι από το 2024, προμήθευε και χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές, ενώ, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, είχε φτάσει στο σημείο να δώσει απαγορευμένη ουσία ακόμη και σε ανήλικο αθλητή.

Χορήγησε απαγορευμένη ουσία στον ανήλικο γιο του

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 58χρονος φέρεται να είχε χορηγήσει απαγορευμένη ουσία ακόμη και στον ανήλικο γιο του, ο οποίος συμμετείχε σε αγώνες. Μάλιστα, στο δείγμα του ανήλικου αθλητή ανιχνεύθηκε οξανδρολόνη, ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την υπόθεση αυτή, είχε ήδη επιβληθεί στον προπονητή ποινή αποκλεισμού 12 ετών και στον αθλητή ποινή 10 μηνών.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

871 τεμάχια παράνομων ουσιών

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του 58χρονου και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αττική, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 17 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

{https://www.youtube.com/watch?v=xCeCmqS6OzM}