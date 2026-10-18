Στην πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά τον ξαφνικό θάνατο του αδελφού της, Μανούσου Φαρμάκη, προχώρησε η Γωγώ Φαρμάκη, περισσότερο από έναν μήνα μετά την οικογενειακή τραγωδία.
Ο 32χρονος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στις 11 Σεπτεμβρίου, στο Αγρίνιο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.
Η Γωγώ Φαρμάκη, η οποία όλο αυτό το διάστημα είχε επιλέξει να απέχει από τα social media, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με εικόνες από το Αγρίνιο.
Στα πλάνα διακρίνονται η λίμνη, τα βουνά και ο ουρανός, ενώ το βίντεο συνοδεύεται από το τραγούδι «Τι να θυμηθώ» του Απόστολου Ρίζου.
Στη λεζάντα έγραψε μόνο «Για πάντα», προσθέτοντας μια λευκή καρδιά και το σύμβολο του απείρου.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης, μεταξύ άλλων από τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τη Σάσα Σταμάτη.
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