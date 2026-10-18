Ο 32χρονος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στις 11 Σεπτεμβρίου, στο Αγρίνιο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Στην πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά τον ξαφνικό θάνατο του αδελφού της, Μανούσου Φαρμάκη, προχώρησε η Γωγώ Φαρμάκη, περισσότερο από έναν μήνα μετά την οικογενειακή τραγωδία.

Ο 32χρονος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στις 11 Σεπτεμβρίου, στο Αγρίνιο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Η Γωγώ Φαρμάκη, η οποία όλο αυτό το διάστημα είχε επιλέξει να απέχει από τα social media, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με εικόνες από το Αγρίνιο.

Στα πλάνα διακρίνονται η λίμνη, τα βουνά και ο ουρανός, ενώ το βίντεο συνοδεύεται από το τραγούδι «Τι να θυμηθώ» του Απόστολου Ρίζου.

Στη λεζάντα έγραψε μόνο «Για πάντα», προσθέτοντας μια λευκή καρδιά και το σύμβολο του απείρου.

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Η ανάρτηση συγκέντρωσε μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης, μεταξύ άλλων από τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τη Σάσα Σταμάτη.

{https://www.instagram.com/p/DepK9YLt212/}