Η έρευνα αφορά φερόμενο σύστημα διαμεσολάβησης για την έκδοση θεωρήσεων εισόδου (βίζας) και αδειών παραμονής σε αλλοδαπούς πολίτες, κυρίως από το Βιετνάμ και το Νεπάλ.

Συνελήφθη ο αδελφός του Βίκτορ Όρμπαν, Αρόν, ως ύποπτος για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με ουγγρικά δημοσιεύματα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ανέφερε ότι η Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH) και η Εθνική Υπηρεσία Ερευνών (NNI) συνεχίζουν τις έρευνές τους.

Σύμφωνα με το ANSA.it, την είδηση μετέδωσε πρώτο το ειδησεογραφικό μέσο Kontroll, ιδιοκτησίας του Μάρτον Μαγιάρ, αδελφού του πρωθυπουργού.

Η NVVH ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι αρκετά άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων στη Βουδαπέστη και περιοχές της Πέστη. Παράλληλα, έγιναν συλλήψεις και έρευνες σε κατοικίες σε διάφορες περιοχές της ουγγρικής πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι ερευνητές της NNI και τα στελέχη της NVVH διεξήγαγαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο πλαίσιο δύο εν εξελίξει ποινικών ερευνών. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις υποθέσεις και τις αστυνομικές ενέργειες αναμενόταν να ανακοινωθούν το απόγευμα.

Στις 24 Απριλίου, η Κεντρική Εισαγγελία Ερευνών είχε ανακοινώσει ότι διέταξε την προφυλάκιση δύο υπόπτων για διάστημα ενός μήνα, για υπόθεση που συνδέεται με εταιρείες προσωρινής απασχόλησης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι δύο ύποπτοι φέρονται να είχαν υποσχεθεί σε επιχειρηματία ότι θα εξασφάλιζαν χωρίς προβλήματα άδειες διαμονής για εργαζομένους, επικαλούμενοι τις διασυνδέσεις τους με πρόσωπα που κατείχαν θέσεις επιρροής. Στη συνέχεια, φέρονται να μοιράστηκαν μεταξύ τους προκαταβολή ύψους 17.000 ευρώ που είχαν λάβει από τον επιχειρηματία.

Η εισαγγελία είχε ανακοινώσει ότι τέσσερα άτομα εξετάστηκαν ως ύποπτα για άσκηση αθέμιστης επιρροής και άλλα αδικήματα, ενώ δύο εξ αυτών τέθηκαν υπό κράτηση. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας, κρίνοντας ότι υπήρχε κίνδυνος διαφυγής, απόκρυψης στοιχείων και παρεμπόδισης της έρευνας.

Σύμφωνα με την ειδησεογραφική πύλη Telex, το πρωί της Δευτέρας άνδρες του Αντιτρομοκρατικού Κέντρου (TEK) πραγματοποίησαν έφοδο σε ακίνητο στην περιοχή Φότλιγκετ, το οποίο φέρεται να ανήκει σε εταιρεία ιδιοκτησίας του Αρόν Όρμπαν.

Αδειες παραμονής και βίζα

Η πρόεδρος του NVVH, Άννα Ούνγκερ, επιβεβαίωσε επίσης στην εφημερίδα ότι η υπηρεσία πραγματοποίησε νέες ανακρίσεις για την υπόθεση που αφορά τον αδελφό του πρώην πρωθυπουργού, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η έρευνα αφορά φερόμενο σύστημα διαμεσολάβησης για την έκδοση θεωρήσεων εισόδου (βίζας) και αδειών παραμονής σε αλλοδαπούς πολίτες, κυρίως από το Βιετνάμ και το Νεπάλ.

Τον Μάιο του 2025, το Telex ανασύνθεσε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Άρον Όρμπαν και των συνεργατών του, επικαλούμενο ηχητική καταγραφή στην οποία ο αδελφός του τότε πρωθυπουργού συζητούσε για αιτήσεις έκδοσης βίζας που είχαν μπλοκαριστεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ορισμένοι διαμεσολαβητές φέρεται να ζητούσαν χρήματα, υποσχόμενοι ότι θα διευκολύνουν τις διαδικασίες μέσω επαφών τους σε κρατικούς και θεσμικούς φορείς.

Δύο συνεργάτες του Αρον Όρμπαν συνελήφθησαν μετά τις εκλογές του περασμένου Απριλίου.

Το Telex αναφέρει ότι ένας από αυτούς, με τα αρχικά GB, αποφυλακίστηκε πρόσφατα.

Η εφημερίδα έχει επίσης τη μαρτυρία ενός Βιετναμέζου διερμηνέα που ζει στη Βουδαπέστη, ο οποίος φέρεται να είχε συναλλαγές με τους υπόπτους και να είχε συναντήσει δύο φορές τον αδελφό του πρώην πρωθυπουργού.

Όρμπαν: «Εγώ είμαι ο πραγματικός στόχος»

Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Όρμπαν υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι πραγματικός στόχος της επιχείρησης είναι ο ίδιος και πως ο αδελφός του αποτελεί απλώς το μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος Fidesz υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να δίνει εξηγήσεις ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής εθνικής ασφάλειας σχετικά με τη δημοσιοποίηση αρχείων των μυστικών υπηρεσιών της κομμουνιστικής περιόδου.

«Η απόδοση ευθυνών χρησιμοποιείται ως αντιπερισπασμός», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αυτό που συμβαίνει στην Ουγγαρία δεν είναι λογοδοσία, αλλά πολιτική εκδίκηση. Όταν κάτι δεν εξυπηρετεί την κυβέρνηση, παρεμβαίνει η AVH», παραπέμποντας στην κομμουνιστική μυστική αστυνομία.

«Στόχος αυτού του βρόμικου παιχνιδιού είναι να εξουδετερωθεί ο πολιτικός αντίπαλος και να οικοδομηθεί ένα μονοκομματικό σύστημα», κατέληξε, επαναλαμβάνοντας: «Εγώ είμαι ο στόχος, ο αδελφός μου είναι απλώς το μέσο για την επίτευξή του».

Με πληροφορίες από bbj.hu, ANSA.it