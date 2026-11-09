Η ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta αναστέλλει τη λειτουργία της υπό την πίεση του Κρεμλίνου.

Η ρωσική ερευνητική εφημερίδα Novaya Gazeta ανέστειλε τη λειτουργία της σήμερα, Δευτέρα, και εγκατέλειψε τα κεντρικά της γραφεία στη Μόσχα, μετά την τελευταία σύσκεψη της συντακτικής της ομάδας. Όπως ανακοίνωσε, οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση έπειτα από εκστρατεία κρατικών πιέσεων, η οποία κατέστησε αδύνατη τη συνέχιση του δημοσιογραφικού της έργου.

Η εφημερίδα ιδρύθηκε από τον τελευταίο ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, με χρήματα από το έπαθλο του Νόμπελ Ειρήνης που έλαβε το 1990. Κατάφερε να συνεχίσει την έκδοσή της μέχρι σήμερα, παρά την αυστηροποίηση της λογοκρισίας στη Ρωσία μετά την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, το 2022.

Ωστόσο, στα τέλη του περασμένου μήνα ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να κλείσει, καθώς χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας» και οι τράπεζες σταμάτησαν να διεκπεραιώνουν τις δωρεές των αναγνωστών, στις οποίες βασιζόταν για την οικονομική της επιβίωση.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στα γραφεία της εφημερίδας όσο και στην κατοικία του διευθυντή της, ενώ ένας ακόμη ανώτερος δημοσιογράφος της βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, εν αναμονή της δίκης του.

«Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εμείς που διευθύνουμε τις συντακτικές ομάδες δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους δημοσιογράφους μας», δήλωσε τον περασμένο μήνα στο Λονδίνο ο πρώην διευθυντής της εφημερίδας, Ντμίτρι Μουράτοφ.

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Ο Μουράτοφ τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2021, το οποίο μοιράστηκε με τη δημοσιογράφο Μαρία Ρέσα. Αφιέρωσε τη διάκριση σε έξι συναδέλφους του που δολοφονήθηκαν, μεταξύ των οποίων και η ερευνητική δημοσιογράφος Άννα Πολιτκόφσκαγια, η οποία είχε καλύψει τους πολέμους της Ρωσίας στην ταραγμένη περιοχή της Τσετσενίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποβάθμισε τη σημασία του κλεισίματος της εφημερίδας, χαρακτηρίζοντάς το μέρος μιας «τυπικής διαδικασίας εναλλαγής», κατά την οποία ορισμένα μέσα ενημέρωσης κλείνουν και στη θέση τους εμφανίζονται νέα. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι στη Ρωσία επικρατεί έντονος ανταγωνισμός στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από Reuters