Ο άνδρας εντοπίστηκε από δύο ψαράδες να επιπλέει ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας, σε απόσταση περίπου 20 μιλίων από την ακτή.

Σε μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης, ένας πιανίστας που εργάζεται σε κρουαζιερόπλοιο διασώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, αφού έπεσε στη θάλασσα και παρέμεινε στο νερό για περίπου εννέα ώρες.

Τον άνδρα εντόπισαν τυχαία δύο ψαράδες την Παρασκευή κοντά στο νησί Καταλίνα, περίπου 32 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας.

«Συνειδητοποίησα ότι ήταν άνθρωπος και φώναξα: "Σταμάτα το σκάφος, μαζέψτε τις πετονιές!"», περιέγραψε ο Γκραντ Γκάρετ, ένας από τους δύο ψαράδες που τον εντόπισαν.

Ο άνδρας - τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα - μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, ενώ η Αμερικανική Ακτοφυλακή έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τους διασώστες του, ο άνδρας ανέφερε ότι εργάζεται ως πιανίστας στο 14όροφο κρουαζιερόπλοιο Ovation of the Seas της εταιρείας Royal Caribbean.

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«Το μόνο που κατάφερε να μου πει ήταν: "Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι θα πέθαινα"», ανέφερε ο Σον Νόρτον, ο δεύτερος ψαράς.

Η Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι έλαβε σήμα από ιδιώτες που ανέσυραν ζωντανό τον άνδρα από τη θάλασσα. Στη συνέχεια, τον παρέδωσε στους ναυαγοσώστες του Νιούπορτ Μπιτς, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για μέλος του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο πιανίστας έπεσε στη θάλασσα γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα, δηλαδή περίπου εννέα με δέκα ώρες πριν τον εντοπισμό του.

«Βρισκόταν 15 με 20 μίλια ανοιχτά, ουσιαστικά στη μέση του ωκεανού», δήλωσε ο επικεφαλής των ναυαγοσωστών του Νιούπορτ Μπιτς, Άνταμ Γιατσέντα.

Ο Νόρτον απέδωσε την επιβίωση του άνδρα στις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του νερού λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο. «Ήταν στο νερό για σχεδόν 10 ώρες, αλλά η θερμοκρασία της θάλασσας ήταν στους 24°C. Οποιαδήποτε άλλη χρονιά, δεν θα είχε γλιτώσει με τίποτα», σημείωσε.

Σε δήλωσή της, η παραχωρησιούχος εταιρεία Royal Caribbean ανέφερε: «Παρέχουμε κάθε δυνατή στήριξη στο μέλος του πληρώματός μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Για λόγους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες».

Πηγή: BBC