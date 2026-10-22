Το Ελ Νίνιο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το 2027.

Ακραία καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές, ξηρασία και ισχυροί τυφώνες συνδέονται με την ενίσχυση του Ελ Νίνιο, το οποίο επηρεάζει ήδη τις καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο ενισχύεται εδώ και αρκετούς μήνες, επηρεάζοντας σημαντικά τα παγκόσμια καιρικά μοτίβα. Όπως αναφέρει το BBC, χώρες όπως η Ινδονησία, η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με ξηρασίες, πλημμύρες και κύματα καύσωνα, καθώς το φαινόμενο συνδέεται με την ενίσχυση ορισμένων ακραίων καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παραθέτει το δημοσίευμα, το Ελ Νίνιο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το 2027.

Οι επιπτώσεις του είναι ήδη ορατές σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, από τις εκτεταμένες πυρκαγιές στην Ινδονησία μέχρι την αυξημένη δραστηριότητα τυφώνων στον Ειρηνικό Ωκεανό και τη μείωση των βροχοπτώσεων των μουσώνων στην Ινδία.

1. Ινδονησία: Η χειρότερη περίοδος πυρκαγιών από το 2015

Η Ινδονησία αντιμετωπίζει τη δυσκολότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών των τελευταίων ετών, καθώς οι συνθήκες ξηρασίας και οι υψηλές θερμοκρασίες που συνδέονται με το Ελ Νίνιο ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωσή τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τον Ιανουάριο έχουν καεί τουλάχιστον 895.657 εκτάρια γης, έκταση σχεδόν εξαπλάσια από εκείνη του ευρύτερου Λονδίνου και υπερδιπλάσια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι πυρκαγιές έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο σχολείων και στην αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Εκατομμύρια κάτοικοι στη Σουμάτρα και το Καλιμαντάν έχουν εκτεθεί στον τοξικό καπνό, ενώ περίπου 175.000 άνθρωποι έχουν παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα.

Περισσότερα από 40.000 περιστατικά αφορούν μικρά παιδιά και περιλαμβάνουν προβλήματα που κυμαίνονται από τον βήχα και τη βρογχίτιδα έως σοβαρότερες παθήσεις, όπως η πνευμονία.

2. Ειρηνικός Ωκεανός: Αυξημένη δραστηριότητα τυφώνων

Ιδιαίτερα έντονη είναι η φετινή περίοδος τυφώνων στον ανατολικό Ειρηνικό, όπου το Ελ Νίνιο ευνοεί την ανάπτυξη και την ενίσχυση ισχυρών καταιγίδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το BBC, έχουν σχηματιστεί 22 τροπικές καταιγίδες με ονόματα και 12 τυφώνες, εκ των οποίων οι 10 ήταν ιδιαίτερα ισχυροί. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά ήδη τα επίπεδα μιας μέσης περιόδου, παρότι απομένουν ακόμη δύο μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών και η εξασθένηση των ανέμων στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία ενίσχυση των καταιγίδων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τυφώνας Polo, ο οποίος ενισχύθηκε γρήγορα, με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν τα 285 χιλιόμετρα την ώρα.

Παράλληλα, τρεις τυφώνες, οι Polo, Odalys και Nolo, βρέθηκαν ταυτόχρονα στην ίδια θαλάσσια λεκάνη. Αντίστοιχο φαινόμενο είχε καταγραφεί νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, όταν οι Lowell, Karina και Marie αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα στον κεντρικό και τον ανατολικό Ειρηνικό.

Η τελευταία φορά που είχαν καταγραφεί τρεις τυφώνες στον Ειρηνικό την ίδια χρονική στιγμή ήταν το 2015.

3. Ατλαντικός: Ασυνήθιστα περιορισμένη δραστηριότητα

Σε αντίθεση με τον Ειρηνικό, η δραστηριότητα στον Ατλαντικό Ωκεανό παραμένει ασυνήθιστα χαμηλή.

Το Ελ Νίνιο μπορεί να ενισχύσει τη διάτμηση των ανέμων στον βόρειο Ατλαντικό, δηλαδή τις μεταβολές στην ταχύτητα και την κατεύθυνσή τους σε διαφορετικά ύψη της ατμόσφαιρας. Αυτό δυσκολεύει την οργάνωση των καταιγίδων και περιορίζει τη δημιουργία τυφώνων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει καταγραφεί μόνο ένας τυφώνας, ο Isaias, ο οποίος έφτασε στις ακτές της Φλόριντα και της Αλαμπάμα.

Η εμφάνισή του ήταν η πιο καθυστερημένη που έχει καταγραφεί στην εποχή των δορυφορικών παρατηρήσεων, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν η 11η Σεπτεμβρίου και είχε καταγραφεί το 2002 και το 2013.

Σε μια τυπική περίοδο, μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό σημείο θα είχαν σχηματιστεί περίπου 10 τροπικές καταιγίδες με ονόματα, πέντε τυφώνες και δύο ισχυροί τυφώνες. Αντίθετα, φέτος έχουν καταγραφεί οκτώ τροπικές καταιγίδες.

4. Ινδία: Η μειωμένη βροχόπτωση απειλεί τις αγροτικές καλλιέργειες

Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις και στην Ινδία, όπου οι βροχοπτώσεις των μουσώνων, ζωτικής σημασίας για τη γεωργία και την αγροτική παραγωγή, έχουν κινηθεί κατά 13% κάτω από τον μέσο όρο.

Η συνολική εικόνα, ωστόσο, αποκρύπτει μεγάλες περιφερειακές διαφορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ινδίας, στην κεντρική χώρα οι βροχοπτώσεις κινήθηκαν κοντά στα κανονικά επίπεδα, ενώ στα ανατολικά και βορειοανατολικά ήταν περίπου 26% χαμηλότερες από τον μέσο όρο. Στις νότιες πολιτείες η μείωση έφτασε το 24%.

Επιπλέον, ακόμη και στις περιοχές όπου οι συνολικές βροχοπτώσεις πλησίασαν τα συνηθισμένα επίπεδα, η κατανομή τους ήταν προβληματική. Αντί για τις πιο σταθερές βροχές που χαρακτηρίζουν τους μουσώνες, σημειώθηκαν μεγάλες περίοδοι ανομβρίας, οι οποίες εναλλάσσονταν με επεισόδια ακραίων βροχοπτώσεων.

Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν την αβεβαιότητα για τους αγρότες και επιβαρύνουν τις καλλιέργειες, καθιστώντας τις γεωργικές αποδόσεις πιο ευάλωτες.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν, πάντως, ότι το Ελ Νίνιο δεν αποτελεί απαραίτητα τη μοναδική αιτία για τις μεταβολές των μουσώνων, καθώς στην περιοχή επιδρούν πολλαπλά καιρικά συστήματα.

5. Ανατολική Κίνα και Ιαπωνία: Ισχυροί τυφώνες και πλημμύρες

Αυξημένη δραστηριότητα τροπικών κυκλώνων καταγράφεται και στον δυτικό Ειρηνικό, με την ανατολική Κίνα και την Ιαπωνία να βρίσκονται αντιμέτωπες με ισχυρές καταιγίδες, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Όπως αναφέρει το BBC, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει καταγράψει 10 τροπικούς κυκλώνες στον δυτικό Ειρηνικό, τον υψηλότερο αριθμό σε μία περίοδο από το 1966.

Το Ελ Νίνιο μεταβάλλει τα μοτίβα των ανέμων πάνω από τον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα οι τροπικοί κυκλώνες να σχηματίζονται συχνά ανατολικότερα, μακριά από την Ιαπωνία και την ανατολική Κίνα.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη διαδρομή τους πάνω από τη θάλασσα τους δίνει περισσότερο χρόνο να αντλήσουν ενέργεια από τα θερμά νερά, αυξάνοντας τις πιθανότητες να εξελιχθούν σε ισχυρότερους τυφώνες πριν φτάσουν στην ξηρά.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ενδέχεται να σχηματιστούν και άλλοι τυφώνες μέσα στη χρονιά, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει νέες επιπτώσεις στην Ιαπωνία και την ανατολική Κίνα.