Ο Χμούρα, με καταγωγή από το Γουέικφιλντ, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στον χώρο του αγώνα, σε ένα περιστατικό που περιγράφηκε ως «εξαιρετικά οδυνηρό».

Τραγική κατάληξη είχε η συμμετοχή του bodybuilder Ματέους Χμούρα στους τελικούς PCA British Finals στη Βρετανία, καθώς ο αθλητής κατέρρευσε επί σκηνής την περασμένη Κυριακή και λίγο αργότερα έχασε τη ζωή του, μία ημέρα πριν συμπληρώσει τα 34 χρόνια του.

Ο Χμούρα, με καταγωγή από το Γουέικφιλντ, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στον χώρο του αγώνα, σε ένα περιστατικό που περιγράφηκε ως «εξαιρετικά οδυνηρό». Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι τελικοί PCA British Finals ήταν ο δεύτερος διαγωνισμός bodybuilding στον οποίο είχε λάβει μέρος ο αθλητής, ενώ μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στην πρώτη του συμμετοχή σε αντίστοιχη διοργάνωση.

Παραμένουν άγνωστα τα αίτια του θανάτου

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η Physical Culture Association (PCA) του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε την απώλειά του, εκφράζοντας τη «βαθιά θλίψη» της.

Ο Ματέους Χμούρα είχε παντρευτεί τη σύζυγό του, Πατρίτσια, μόλις δύο μήνες πριν από τον μοιραίο αγώνα.

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Η προειδοποίηση της συζύγου του για διαδικτυακό έρανο

Μετά τον θάνατο του αθλητή, η Πατρίτσια Χμούρα αναγκάστηκε να παρέμβει δημόσια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε εξουσιοδοτήσει κανέναν να οργανώσει διαδικτυακό έρανο για την οικονομική ενίσχυση της ίδιας ή της οικογένειάς της.

«Δεν έχω εξουσιοδοτήσει κανέναν να συγκεντρώνει χρήματα για λογαριασμό μου ή της οικογένειάς μου», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram, καλώντας τον κόσμο να είναι προσεκτικός.

«Δεν θα ήθελα ποτέ να χάσει κανείς τα χρήματα που έχει κερδίσει με κόπο, επειδή προσπαθεί να μας βοηθήσει σε μια τόσο δύσκολη περίοδο», πρόσθεσε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εξαπάτησης ανθρώπων που επιθυμούν να στηρίξουν την οικογένεια.

{https://www.instagram.com/p/DetWzctuVXW/}