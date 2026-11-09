Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επιχείρησε να κατευνάσει τις ανησυχίες, διευκρινίζοντας ότι οι προτάσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Σε αναδίπλωση για το σχέδιο των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) προχωρά η κυβέρνηση, μετά τις έντονες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, της αντιπολίτευσης, αλλά και κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών, για την προοπτική εκτεταμένης πρόσθετης δόμησης στην Αττική. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επιχείρησε να κατευνάσει τις ανησυχίες, διευκρινίζοντας ότι οι προτάσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Μιλώντας στο MegaNews 104,6 FM και στον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, ο υπουργός υποστήριξε ότι οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή αποτελούν πολεοδομικό εργαλείο που επιτρέπει τη μεταφορά οικοδομικών δικαιωμάτων από ακίνητα τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως, όπως διατηρητέα κτίρια ή εκτάσεις που προορίζονται για κοινόχρηστους χώρους.

Οι περιοχές που προβλέπεται πρόσθετη δόμηση

Οι διευκρινίσεις έρχονται στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσαν οι προτεινόμενες αλλαγές στους συντελεστές δόμησης, οι οποίες δημιουργούν δυνατότητες για περίπου 1,85 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα πρόσθετης δόμησης στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στον Βόρειο Τομέα προβλέπονται περίπου 584.400 τετραγωνικά μέτρα πρόσθετης δόμησης σε έντεκα δημοτικές ενότητες, ενώ στην Ανατολική Αττική έχουν προταθεί 37 ζώνες υποδοχής συντελεστή.

Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση εμφανίζει το Χαλάνδρι, με 217.300 τετραγωνικά μέτρα, και ακολουθεί η Μεταμόρφωση με 148.700 τετραγωνικά μέτρα. Στον Χολαργό προβλέπονται 64.500 τετραγωνικά μέτρα, στην Κηφισιά 33.078, στη Νέα Ιωνία 23.800, στη Φιλοθέη 15.200 και στη Λυκόβρυση 3.500.

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Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις έχουν προκαλέσει προβληματισμό για την περαιτέρω επιβάρυνση του κυκλοφοριακού δικτύου, τον περιορισμό των ελεύθερων χώρων και την αλλοίωση της φυσιογνωμίας περιοχών με χαμηλή δόμηση και σημαντική παρουσία πρασίνου.

Ιδιαίτερη ανησυχία καταγράφεται στη Φιλοθέη και στην Κηφισιά, όπου οι προτεινόμενες αυξήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τον χαρακτήρα των οικιστικών περιοχών. Στο Χαλάνδρι, η δυνατότητα πρόσθετης δόμησης δημιουργεί ερωτήματα για την αντοχή των υφιστάμενων υποδομών, ενώ στη Μεταμόρφωση ανακύπτει το ζήτημα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης παλαιών βιομηχανικών εκτάσεων.

Αντίστοιχες ανησυχίες εκφράζονται για περιοχές της Ανατολικής Αττικής, όπως οι Αχαρνές, η Παλλήνη και ο Διόνυσος, όπου η οικιστική ανάπτυξη συνδέεται με αυξημένες ανάγκες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Τι απαντά ο Σταύρος Παπασταύρου

Απέναντι στις αντιδράσεις, ο Σταύρος Παπασταύρου διευκρίνισε ότι οι προτάσεις προκύπτουν από μελέτες στο πλαίσιο του προγράμματος «Δοξιάδης», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και βασίζεται σε πολεοδομικά κριτήρια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους κατά τη δημόσια διαβούλευση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων στον αρχικό σχεδιασμό.

«Δεν είναι τίποτα δεσμευτικό και τίποτα που πρέπει να προξενεί αυτή τη στιγμή αναστάτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.