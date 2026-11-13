Η υπόθεση Τσαβδαρίδη και η παραίτηση του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης άναψε τα «αίματα» στο στούντιο του ΣΚΑΪ.

Ανέβηκαν οι τόνοι σήμερα, στον ΣΚΑΪ, ανάμεσα στη Βάσια Αναστασίου και τη Σοφία Βούλτεψη με φόντο την υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη και την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

«Πρέπει να τελειώσει ο μπάρμπας στην Κορώνη, το επώνυμο, το προνόμιο και να λειτουργήσει ο κόπος και η αξία. Σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Θα σας πάω στον κ. Μπεκίρη, διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου – εθελοντής, όπως μας είπε, με κουστωδίες και ακολουθίες, ο οποίος δεν έκανε Πόθεν Έσχες. Να πάμε πιο πίσω, στον κ. Λαζαρίδη. Βλέπουμε μία κουλτούρα αναξιοκρατίας, μια κουλτούρα διαφθοράς. Εμένα με τρομάζει να κανονικοποιήσουμε την αναξιοκρατία», είπε αρχικά το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που δηλώνει «αναπληρώτρια βουλευτής Αν. Αττικής», με την πρώην υπουργό να απαντά: «Γιατί τρομάζεις, Βάσια μου; Επί ΠΑΣΟΚ η διαφθορά έγινε θεσμοθετημένη. Το 1993, μόλις γυρίσατε στην εξουσία, κάνατε την απιστία περί την υπηρεσία πλημμέλημα και αθωώθηκαν όλοι. Δεν θέλω να συμψηφίζω».

Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Αναστασίου: Πείτε μου έναν υπουργό του ΠΑΣΟΚ που μοριοδότησε ψευδώς το παιδί του. Καταδικάζω από όπου κι αν προέρχεται.

Πιτταράς: Τη Διαύγεια την έκανε ο Παπανδρέου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βούλτεψη: Για το κόμμα του.

Πιτταράς: Μέσω της Διαύγειας βγήκε η ιστορία Τσαβδαρίδη.

Αναστασίου: Τουλάχιστον είχαμε τη μαγκιά και για το κόμμα μας να την κάνουμε τη Διαύγεια. Εσείς τι κάνατε για να καθαρίσει το κόμμα σας;.

Βούλτεψη: Είχατε το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, το οποίο με νόμο το αθωώσατε.

Αναστασίου: Εγώ καταδικάζω την αναξιοκρατία και τη διαφθορά και αυτό συμβαίνει σήμερα.

Βούλτεψη: Κάτσε βρε Βάσια μου, τα είπες.

Αναστασίου: Τσαβδαρίδης, Μπεκίρης, Λαζαρίδης με πτυχίο από το σουβλατζίδικο.

Βούλτεψη: Τώρα θέλεις να λέω ποιοι παραιτήθηκαν επί ΠΑΣΟΚ;.

Αναστασίου: Ελλάδα 2.0, Ελλάδα 2.0! Υπάρχει μια στρατιά αναξιοκρατίας και ψευτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmtu70f03241?integrationId=40599y14juihe6ly}